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酒駕又拿鋁棒追趕恐嚇 他倒車拒檢害警員受傷

2019-04-25 11:51聯合報 記者林孟潔╱即時報導

王姓男子前年酒後駕車、持鋁棒恐嚇他人，還不斷倒車拒絕員警要求下車受檢，最後員警擊破車窗，他仍不從突然緊急右轉逃離現場，害員警右手多處被碎裂車窗劃傷。王妨害公務部分，原一審判決無罪，但二審改判3月徒刑，得易科罰金，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，王2017年6月24日下午6時許飲用啤酒後，開車行經屏東縣某路段，先擦撞路旁的舊衣回收箱和機車，又持鋁棒追趕恐嚇他人。警方獲報到場，要求他下車受檢，但他一見員警立即倒車，員警奔跑追趕喝令「下車」，他仍不斷倒車，最後員警持警棍擊破車窗，他卻突然右急轉彎，導致員警右手來不及收回，手腕、手指等多處被玻璃割傷，王最後酒測值高達0.77毫克，被移送法辦。

王犯公共危險、恐嚇罪嫌，分別被判3月徒刑、拘役30天，均得易科罰金定讞；但妨害公務部分，王一審被判無罪。

檢方不服上訴，王矢口否認犯行，辯稱他當天想要駕車離開，沒有看到穿制服的警察，他開車離去時有聽到有人喊他、敲打他的車窗，但他不知道是警員在喊他，「當時我喝酒意識模糊，沒有注意那麼多」，只是想急著倒車離開，並沒有妨害公務的故意。

但法官調閱員警的密錄器畫面，並有員警作證的證詞，不採信王的說詞。高雄高分院撤銷一審無罪判決，依妨害公務罪改判王3月徒刑，得易科罰金，最高法院駁回上訴確定。

圖並非當事人。示意圖／ingimage
圖並非當事人。示意圖／ingimage
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妨害公務恐嚇警察

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