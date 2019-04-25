台南積欠酒毒駕罰鍰最大戶 5次毒駕被抓裁罰41萬

2019-04-25 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南積欠酒（毒）駕罰鍰的最大戶是名年輕人。行政執行署台南分署強力執行滯欠酒毒駕罰鍰專案清查，家住永康區的24歲周姓男子，2014年至2017年間共5次因毒駕被抓，合計裁罰41萬元，再加上其他交通違規罰鍰、健保費等，總計滯欠金額54萬餘元。

而執行人員抵達住處時，周人不在場，僅父親在場表示，兒子沒有住在家裡面，因經濟生活不寬裕，只有能力幫忙繳納1萬5000元，現場七湊八湊先行代繳。目前周失聯，台南分署表示，將持續追查義務人名下可供執行的財產。

台南分署自本月15日起24日止，配合法務部強力執行滯欠酒毒駕罰鍰專案，總計在這波行動中，查封房屋14筆、土地49筆、汽車1輛、機車3台、17名義務人辦理分期繳款，已追回112萬8581元。據統計，4年來，台南分署受理追繳酒駕、毒駕罰鍰案件共951人，金額5505萬餘元，而這波專案行動已追回112萬8581元，累計已追回316萬8554元。