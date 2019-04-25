國民黨立委初選程序不公？鍾小平控北市黨部主委涉圖利

2019-04-25 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



國民黨北市第五(萬華、中正區)選區立委初選參選人鍾小平，今上午赴台北地檢署告發北市黨部主委黃呂錦茹涉圖利。記者賴佩璇／攝影。 分享 facebook 國民黨立委黨內初選昨天是最後一天領表登記，北市第五(萬華、中正區)選區參選人鍾小平今表示，郭昭巖在臉書公布決定退出初選、全力支持林郁方，而郭已辦理退費卻被黨部認定完成登記，因此認定黨部作業程序不公，今上午赴台北地檢署告發主委黃呂錦茹涉圖利、違反選罷法。

領表及登記時間從4月22日至24日止，每日上午10時至下午4時止。鍾小平表示，根據登記日報表及收據，鍾小平於4月22日、郭昭巖於23日、林郁方及黃嘉俞於24日完成登記。

他說，郭昭巖於24日在臉書粉絲團宣布退選，黨部將郭從登記日報表以橫線槓掉完成退選註記，而自己24日下午4點40分至北市黨部詢問，對方以不回答為由拒絕提供完成登記相關資訊。

自己則從組織發展委員會得知北市黨部通報第五選區已有四人完成登記（鍾小平、郭昭巖、林郁方、黃嘉俞），但郭已辦理退選退費卻被黨部認定為登記完成，因此質疑黨部作業程序不公，明顯因人設事，登記過程黑箱作業，嚴重影響參選人的權益。

他認為，主委黃呂錦茹涉嫌圖利郭昭巖已退費卻完成登記，明顯圖利他人並損害國民黨及其他參選人利益，也違反選罷法意圖使人不當選。

他批評，北市黨部為特定人選排除其他參選人參選權，並聲稱已退選的參選人仍然登記有效，黨內初選視同大選，如此違法亂紀無法無天，要求黨部對選民有所交代。