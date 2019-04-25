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盛達電涉詐貸4.8億 董座陳忠廷以200萬交保

2019-04-25 10:32聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

上市公司盛達電利用海外公司與大陸普天集團虛假交易，製作財務良好假象，陸續向台新銀、中信詐貸1600萬美金（約台幣4億8000萬元），涉及違反證交法特別背信等罪，台北地檢署昨搜索盛達公司等3地並約談負責人陳忠廷與擔任協理的張姓妻子共4人到案，今清晨訊後諭令陳以200萬元交保、張女以50萬元交保，另2人請回，4人均限制住居。

陳忠廷昨晚間移送北檢複訊時，強調盛達是受害者，相信司法會還公道。

據調查，陳忠廷被控與大陸普天集團配合，涉嫌自2015至2017年間，由普天集團向盛達電下單，並支付120天到期的信用狀，但盛達電卻向普天集團指定的境外供貨商下單，供貨商再出貨給普天指定的境外收貨人。

陳忠廷等人除了在120天信用狀到期後，收取貨款外，另以信用狀擔保向台新銀、中信銀詐貸，金額為1600萬美金，中信銀部分因有清償部分款項，目前尚有400餘萬美金損失。

據調查，陳忠廷指定的收貨公司負責人，都是台灣人頭，收貨公司設在大陸，雖的確有金流進出，但跟大陸買貨的事實並不存在，檢調研判，盛達電虛增營業額後，只是想利用不實財報來支撐股價，後來境外資金回流出問題，財報不實之事才曝光。

盛達電涉詐貸4.8億，董座陳忠廷的張姓妻子移送北檢複訊。記者張宏業/攝影。
盛達電涉詐貸4.8億，董座陳忠廷的張姓妻子移送北檢複訊。記者張宏業/攝影。
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盛達電涉詐貸4.8億，董座陳忠廷移送北檢複訊。記者張宏業/攝影。
盛達電涉詐貸4.8億，董座陳忠廷移送北檢複訊。記者張宏業/攝影。
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中信詐貸

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