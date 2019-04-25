3天2夜旅遊 彰縣前鄰長猝死飯店房間

2019-04-25 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



彰化縣76歲顏姓老翁參加鄰里長文康活動，3天2夜行程，到墾丁、高雄旅遊，今最後一天，清晨同房男子發現顏都叫不醒，趕緊通報119，消防人員到場，發現已明顯死亡，警方報請檢察官相驗，家屬已從彰化趕來途中。

警方調查，76歲顏姓老翁是前鄰長，參加彰化縣北斗鎮里鄰長文康活動，3天2夜，23日出發南下，一路從台南、墾丁、昨晚8點入住高雄的某飯店，今天的行程是安排在高雄，之後就返回彰化。

同房的男子是死者的遠房親戚71歲陳姓老翁，陳稱，看到顏有攜帶藥包，至於什麼病就不是很清楚。警方已通知家屬從彰化趕來。