「以太幣」吸金案 集團首腦廖泰宇等6人遭起訴

2019-04-25 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



馬勝集團前講師廖泰宇被控組吸金集團，以高獲利高報酬為餌，假藉出租手機記體空間、投資虛擬貨幣乙太幣等名義，透過通訊軟體或舉辦說明會方式，招攬不知情民眾入會，非法吸金超過2億元。台北地檢署今依違反銀行法起訴廖、女牧師洪雅蕙等6人。

檢調去年12月26日搜索廖的居住地等15個地點，約談21人，有17人移送台北地檢署漏夜偵訊，下線陳淑惠、杜紋瑋凌晨被依違反銀行法等罪，各交保15萬與10萬元。今年1月23日，檢調鎖定廖的下線，第2度搜索約談、4月8日展開第3波行動，兵分多路搜索、約談多名相關人到案。

馬勝金融集團多年前打著美國掛牌公司關係企業招牌，推銷馬勝基金投資方案，謊稱年利率96％，吸金139億元，捲入此案的講師廖泰宇及「正能量女神」楊秀娟，還曾出書教人「就是要你變有錢」，2人案發前曾PO文買豪宅、訂法拉利跑車炫富被逮，法院一審各判處8年及7年8月徒刑。

檢調調查，廖泰宇因馬勝案吃官司後，不但未收斂，反而另起爐灶，於2017至2018年間，利用微信軟體招攬客戶，假藉投資「凱莉星球」專案，要客戶下載APP投資軟體，只要將電腦、手機的記憶體剩餘空間上傳到伺服器，將記憶體空間出租，就可取得點數輕鬆分紅。

廖泰宇騙稱，下載APP軟體後，可選擇1百美金、5百美金、1千美金及1萬美金4種配套方案，若以投資100美金計算，短期內可獲得3倍槓桿報酬，81天內可獲利3百美金，若推薦2位投資人投資1萬美金方案，還能額外領取35萬元獎金紅利。

此外，廖泰宇另設立「乙太世界」專案，誆稱要引進投資虛擬貨幣乙太幣挖礦機，前景可期，還說未來計畫在大陸發展乙太世界度假村，投資單位也是1百美金、5百美金、1千美金及1萬美金，總獲利報酬達200%，投資報酬率超過「凱莉星球」，若推薦1人或加碼投資1萬美金方案，可再獲5萬6千元獎金，還可享16％點數對沖；有投資人發現受騙上當，憤而提告。