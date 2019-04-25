比武砍斷「深海閻王」腳筋 朱雪璋二審仍判6年

2019-04-25 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



自稱是明朝皇帝朱元璋後代的前台北市光信里長朱雪璋，不滿外號「深海閻王」的柔術高手王毓霖挑釁，2016年2月設局砍斷王的腳筋，一審依重傷害罪判朱6年徒刑，案件上訴，高等法院今天撤銷原判決，但維持一審刑度，判刑6年。

朱雪璋的妻子吳佩樺遭控在王下跪求饒時，唆使「再砍一刀算我的」，被檢方依重傷害罪嫌起訴，但一審認為罪證不足，改依共同傷害罪判刑5月，得易科罰金。高院今天駁回上訴。

檢方起訴指出，朱雪璋不滿王毓霖在他道館外挖鼻孔挑釁，2016年2月16日下午透過臉書，對王毓霖、蔡櫂全等人下戰帖，邀約他們在當晚12點前，到自己開設的正心道場比武竟設局邀約比武，朱雪璋卻在比武之前，指示員工拿黑襪套住道場地下室監視器，並派2名徒弟守門，過程全被監視器拍下。

王毓霖一方人馬晚間10點多抵達道場，朱雪璋僅同意王毓霖、蔡櫂全，以及2人指定的詹姓武術裁判等3人進入，3人誤以為朱要切磋武術，跟隨朱進入地下室的道場後，朱便指示手下，將道場大門鎖上，並呼叫朱妻從後門放黑衣人進入，分持球棒、木劍等武器，圍攻王毓霖等人，最後他持刀械砍斷王的腳筋。