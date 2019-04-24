影／進口36公噸戴奧辛大閘蟹 地檢署追訴不肖業者5人

2019-04-24 23:08 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



檢警調去年10月突襲查獲業者以「喬艾舶」、「侑豐」名義，從大陸進口2750箱、36公噸活體大閘蟹，違法偷跑販售，還全數驗出「世紀之毒」戴奧辛，部分戴奧辛大閘蟹還流入「小築地」崁仔頂漁市。基隆地檢署偵結，依違反食品安全衛生管理法罪嫌，起訴蕭姓、郭姓、林姓廠商及2名報關業者，並聲請沒收蕭嫌等犯罪所得共499萬1千元。

基隆地檢署指出，郭姓、林姓業者涉嫌以「喬艾舶」、「侑豐」名義，與上海振楚公司接洽貿易事宜，進口36公噸4765公斤活體大閘蟹，也申請具結放行暫養於存放地點，卻自認檢驗絕對沒問題，為「搶商機」，決定不等檢驗結果出爐，貿然偷跑轉賣牟利；詎料該批活體大閘蟹竟均驗出戴奧辛含量超標，但「喬艾舶」已偷賣出5.3公噸，還直接出貨至基隆崁仔頂及全省各地買家。

「侑豐」業者除了對外販售之外，還指示報關業者將原放置新北市貢寮的違規大閘蟹擅自移動到桃園某倉儲儲放，再另外回補來路不明的大閘蟹規避查緝。

全案由基隆地檢署主任檢察官陳彥章、檢察官吳美文指揮海巡署基隆查緝隊、基隆航業調查站偵辦，會同食藥署、新北市政府衛生局人員勘查，扣得尚未販出的戴奧辛大閘蟹，還循線查出報關業者涉嫌使喚旗下員工出面冒稱業者，頂替扛罪的案外案。