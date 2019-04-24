張淑晶為債務告胞兄 證人：她的字典裡沒有「借據」2字

2019-04-24 21:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



女房東張淑晶為了債務糾紛，再度提告胞兄張振盛請求損害賠償，張淑晶今傳喚證人盧姓女診所院長出庭作證，當庭又阻止人旁聽，法官依法允許旁聽，並親自問證人，證人稱借給張淑晶1900萬元、張淑晶字典沒有「借據」2字，她迄今沒有還錢。

張淑晶在開庭不久，向法官提出聲請不公開審理。她說，這案件是親屬間的金錢債務，指控被告胞兄不付父親醫藥費，糾紛實屬尷尬，且無關公理正義，希望法官公正審理，不該讓人旁聽。

張的胞兄則表示，原告已有2個月以上沒有探望父親，「反對原告消費父親」，可否旁聽無意見。法官列印旁聽規則給原告，依法予以旁聽，並諭知親自問證人，原告、被告若有不想讓人知情之事，用書狀陳述。

法官問盧證人與原告有無借貸關係？盧回答，民國95年借款1900萬給張周轉，但她迄今未還款，當時她說會還錢，但一年拖過一年，沒有寫借據。盧氣憤稱，張淑晶的字典沒有「借據」2字，原告曾說要相信她的人格，不會辜負。

盧指出，原告要她在100年2月把1900萬元轉到新的銀行帳戶，並增貸450萬，且拿走帳戶存摺、印章，她沒有管理。事後原告曾說，要調其中4百萬投資股票，匯給被告240萬，若股票獲利會還錢，自己沒有表示意見。

法官讓原告提問證人，原告桌上擺放著大量書卷資料，多次拿出證人在房屋官司中的錄音譯文問話。盧無奈回答，這與本案無關，原告講的是103年的事，並用台語諺語「竹篙湊菜刀」，指張胡亂拼湊。