10件死亡車禍有4件老人 彰縣將廣發反光帶供佩掛

2019-04-24 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



高齡者車禍死亡居高不下，據彰化縣警察局交通隊統計，彰化縣65歲以上老人車禍死亡案件，最近兩年均占居各年齡層車禍總數的4成，單是本月至今就有4名老人車禍死亡，其中3人都是夜間橫越馬路被機車撞及死亡，值得正視。

交通隊統計，彰化縣在106年A1車禍死亡共100人，其中39人為65歲以上老人，107年110名A1車禍死亡110人中，老人占45人，比例超過4成；今年前3月原本有減少趨勢，沒到4月間到昨天為止，已有4名老人車禍死亡，比率偏高，主要是很多老人家守法觀念較為淡薄，加上行動緩慢、身體脆弱，一旦發生車禍都比一般人嚴重。

交通隊表示，4月因車禍死亡的4名老人中，有3人均是夜間徒步橫越馬路時，未行走斑馬線，疑因視線不佳，遭機車撞及死亡，發生地點有兩件在二林鎮及1件大村鄉，年齡83歲到85歲之間。

交通隊依去年到今年3月的51名老人車禍死亡案件分析，騎機車車禍死亡達22人、其次是自行車11人、徒步11人，主要發生時間是下午4點到6點，以及清晨6點到上午10點，並以路口居多；主要發生樣態是未注意車前狀況、未依規定讓車各有14件，其次是轉彎、迴轉及違規穿越馬路各6件。

對於老人車禍死亡案件居高不下，縣長王惠美在道安會報中，請彰化監理站辦理年長者道安關懷提問；工務單位辦理行人穿越線退縮、Z字型庇護島、太陽能反光鈕等交通安全設施改善，並請警方、學校加強道安宣傳。

彰化縣警局交通隊表示，老人在晨間運動或夜間出門途中，常因行車視線不清，在行走、騎車過馬路時，遭車輛撞及，因此，彰化警方除加強宣導外，並廣為發放反光帶、反光板，供老人家或腳踏車佩掛，提醒用路人注意。

此外，老人車常使用動力輔助車上路，甚至常見違規雙載，由於動力輔助車沒有路權，切莫騎上快車道，一旦車禍發生，反而要負較大的肇事責任。

※老人家防止車禍自保之道

●儘量走人行道或靠路側

●衣著最好明亮鮮豔，以利其他用路人看得到。

●遵守交通規則，選擇有交通指示燈和斑馬線的地方過馬路。

●避免騎機車上路。

●晨間及夜間視線不好，行走或騎車最好有反光識別配備。

●動力輔助車沒有路權，切莫騎上快車道。