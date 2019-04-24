法警何時要換新制服？ 等有預算、院檢同步

2019-04-24 20:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



全國警察18日全面換裝藏青色新制服，反應不惡，立法院司法及法制委員會今天開會時，立委吳志揚詢問司法院、法務部法警的制服是否也要跟進？司法院秘書長呂太郎、法務部次長蔡碧仲表示若法警要更換制服，法院與檢察署的法警會同時更換，避免院、檢法警不同調。

警察的新款的制服主打專業戰術型，在執勤、逮捕人犯時，方便伸展。吳志揚說，警政署的新制服有多項新功能，評價似乎不錯，只是穿起來好像有點熱，不知法院、檢察署法警的制服何時要更換？

依法警管理辦法第11條規定「法警執行職務，除經長官許可得著便服外，應穿著制服。前項制服，準用警察服制條例有關規定。」也就是法警的制服比照警察。

以司法院來說，全國各法院的法警共約1200人，高等法院和所屬法院由高院管理，而其他如智慧財產法院、福建高等法院金門院等則依高院規定行之。