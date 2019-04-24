法警何時要換新制服？ 等有預算、院檢同步
全國警察18日全面換裝藏青色新制服，反應不惡，立法院司法及法制委員會今天開會時，立委吳志揚詢問司法院、法務部法警的制服是否也要跟進？司法院秘書長呂太郎、法務部次長蔡碧仲表示若法警要更換制服，法院與檢察署的法警會同時更換，避免院、檢法警不同調。
警察的新款的制服主打專業戰術型，在執勤、逮捕人犯時，方便伸展。吳志揚說，警政署的新制服有多項新功能，評價似乎不錯，只是穿起來好像有點熱，不知法院、檢察署法警的制服何時要更換？
依法警管理辦法第11條規定「法警執行職務，除經長官許可得著便服外，應穿著制服。前項制服，準用警察服制條例有關規定。」也就是法警的制服比照警察。
以司法院來說，全國各法院的法警共約1200人，高等法院和所屬法院由高院管理，而其他如智慧財產法院、福建高等法院金門院等則依高院規定行之。
因今年預算已經編列，要全面更新法警制服可能得等到明年，在院、檢要同步更換的前提下，若司法院有預算，也要看法務部是否也有經費。法界人士表示，若真的要馬上更換制服，就必須要動用到預備金或緊急支應款，但這是否符合預備金的編列目的？雖然法警管理辦法規定「準用」警察制服，但現在的時空是否要「強求其同」也不無疑問。
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