影／高雄旗山新手保母疑涉虐童致死 警方將解剖釐清

2019-04-24 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄旗山一名徐姓新手保母，今晨抱著羅姓女子托育的一歲多男童到醫院急救，醫院發現男童身體僵硬已長屍斑，疑死亡多時，馬上通報處理。徐女向警方坦承，昨夜男童因不服管教，曾朝他臉部揮掌致跌倒撞及頭部。檢方初步認定徐女涉犯傷害致死罪嫌，但無逃亡之虞，裁定10萬元交保，並將擇期解剖男童，進一步釐清死因。

高雄市社會局介入調查這起疑似虐童案，發現現年32歲徐姓保母去年10月才獲准居家托育，先前曾收托一個孩子，3月12日再收托羅姓女子的兒子照顧至今，並無違規紀錄。但由於徐女坦承有出手毆打案童，致頭部撞擊地板，已違反「兒少法」規定，目前社會局已吊銷她的執照，規範終生不得再從事托育服務，調查若施虐屬實，還將依法處6萬以上到30萬以下罰款，公布姓名。

警方調查，男童的眉心和眼眶疑遭毆傷，身體僵硬已有屍斑，研判保母送醫前，死亡至少已5個小時，遺體經腦部斷層掃瞄，發現男童顱骨骨折且顱內出血，是否為致死原因，尚待釐清。

徐姓保母向警方表示，男童昨晚因不服管教，她有朝男童臉揮掌，男童向前跌倒，前額碰到地板，但當時並無任何異狀，至今早五點多才發現口吐白沬，身體冰冷 。

送托男童的羅姓母親年僅22歲，因在北部工作，以全日托方式委請徐女照顧兒子，沒想到卻橫生意外，今午她趕到市立殯儀館，一度情緒激動到推開媒體記者。