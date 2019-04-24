追討酒駕罰鍰 行政執行署查封1112筆土地

2019-04-24 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



法務部行政執行署今天發布新聞指出，全國13分署執行滯欠酒(毒)駕罰鍰專案，截至今天為止，總計徵起4673萬474元，包括查封義務人汽車29輛、機車28台、土地1112筆、建物244間，並依強制執行法限制2人出境。

行政執行署說，截至今年2月28日止，全國分署受理酒(毒)駕未結案件共2萬948件，義務人共1萬8432人，因此專案執行滯欠酒(毒)駕罰鍰案件，上月14日通全國分署同步執法。

執行署說，這波專案以滯欠金額排名前50名為執法對象，移送欠酒駕鍰金額在金額27萬9000元至93萬1500元之間；另，各分署滯欠金額排名前10名案件，也列加強執行重點。

相關執行作為包括現場執行及查訪義務人行蹤、督促義務人自動繳納，必要時依法扣押薪資、存款及保險給付等債權，並查封、拍賣動產，對義務人祭限制住居、拘提處分，還聲請管收。

行政執行署表示，專案加強執行重點案件雖多因義務人經濟狀況不佳或名下已無財產可執行，也有部分義務人死亡未留遺產等，由移送機關撤回執行，不過，專案執行已使義務人及社會大眾感受到政府對酒(毒)駕「零容忍」的政策。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康