誤闖五楊高架他竟 「倒車」 害後車主撞上頸椎斷裂慘死

2019-04-24 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



蔡姓男子去年8月23日駕駛聯結車誤闖五楊高架，竟然直接在高速公路「倒車」，導致後方陳姓駕駛閃避不及，直接從後方高速撞上，陳卡在駕駛座頸椎斷裂慘死，蔡遭檢方依過失致死罪嫌起訴；法院考量，蔡和陳家屬達成和解，加上無不良前科，判處有期徒刑6個月，緩刑2年。

檢警調查，蔡當天中午12點多開1輛營業半聯結車，沿國道1號高速公路北向，結果誤闖入大貨車禁止通行的五楊高架路段，在北向58公里400公尺處，竟然從內側車道倒車，結果陳男開著1輛休旅車迎面而來，卻因閃避不及高速撞上。

陳的車頭幾乎全毀，整個人更是卡在車內動彈不得，消防獲報到場用破壞器材救出陳時，他因頸椎斷裂、氣管破裂傷勢嚴重，送醫搶救後仍宣告不治，檢方相驗後簽分偵辦，認為蔡倒車行為導致陳死亡，彼此具有相當因果關係，偵結依過失致死罪嫌起訴蔡。

法院審理時，蔡均坦承犯行，加上有現場事故調查報告佐證等，加上蔡曾領有合格職業聯結車駕駛執照，竟貿然違規在高速公路上倒車，導致本件死亡車禍發生，顯然具有過失。