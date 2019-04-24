台大「美女教授」不服被指論文造假解聘 提告救濟

2019-04-24 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台大醫學論文造假風暴，其中被網友封為「美女教授」的時任口腔生物科學研究所正教授張正琪，被降等為副教授且遭解聘、5年內不再受理教師資格申請。張女不服提告，台北高等行政法院今針對降等、解聘兩案進行準備程序，張女委任律師爭執外部評委收到的審查文件恐對其不利，要求台大出示完整內容；台大則聲請傳喚經辦人作證。

2016年11月爆發台大前生化所教授郭明良研究團隊論文造假。2017年2月24日，台大召開教師評審委員會，調查後決議解聘郭明良、張正琪並認定共8人違反學術倫理，給予不同程度處置。其中張正琪除解聘之外，另有5年不得受理升等申請等處分。

張正琪聲稱，在2013年刊登在Cell Death Differ的論文與其升等教授無關，另2008年刊登在JBC的論文自己是第3作者，不涉及該文違反學倫的部分。

但台大認為，張女在2016年申請升等時，申請資料上列出3篇代表著作中其中一篇即為該論文，直接影響升等評估，且違反學倫情況明確，故祭出撤銷原審定合格教授證書，5年內不得再行受理教師資格申請等懲處。

事後，張正琪堅持否認論文造假，提告救濟。張正琪委任律師主張，台大對論文造假、認定其違反學術倫理都有問題。台大將審查資料寄給外部委員，但夾帶資料的隨身碟內容我方無從知悉，因此請台大舉證內容有包含張正琪的說法、整體資料沒偏頗。

台大委任律師則聲請醫學院賴姓人事組長作證，以證明確實有收發隨身碟。他說，在依法不能揭露審查委員身分的情況下很難舉證，頂多是用發文本或委員意見表來證明有沒有寄送。倘若委員沒收到隨身碟，沒看見內容根本不可能回覆意見表。

雙方都沒證據請求法院調查，庭末，法官鍾啟煌諭知兩案準備程序終結，因事實與爭點相同，改訂6月6日上午10點40分同時進行言詞辯論。