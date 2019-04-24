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「一顆螺絲掉在地上」 郭台銘不可迴避的社會正義問題

兒子死了也不在乎 妻痛心斬30年婚姻休掉無良夫

2019-04-24 16:56聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園廖姓男子和老婆結婚超過30年，但婚後不照顧家庭，都靠對方獨自支撐家計，後來2人的大兒子因為腦瘤病發死亡，廖竟然毫不關心，對於醫療、喪葬費也是無動於衷，加上近10年來也和妻子分居完全沒聯繫，廖妻身心俱疲訴請離婚，法院認為雙方婚姻無法維持，判准離婚。

廖妻控訴，1983年和老公結婚後陸續生了2個兒子，但先生好賭成性，賺來的錢全部拿去玩樂，長期不肯負擔家用，10多年前長子因為腦瘤病發，被病痛糾纏4年後過世，但先生完全沒負擔醫療費，對於兒子病故也是漠不關心。

她認為，和廖的夫妻感情已經完全破裂，毫無和好機會，而且廖11年前搬出去住後雙方分居至今，顯然是遭他惡意遺棄，向法院請求離婚；廖男經法院通知後都未到庭，也沒提出任何書狀聲明或陳述。

法院並傳2人的小兒子作證，他說爸媽感情不好常常吵架，哥哥生病時都是母親在照顧，幾乎沒有父親照顧過哥哥的印象，家裡大小事一概都是媽媽在操持，錢不夠用時還會跟娘家拿，後來爸爸搬出去就再也沒看過他，彼此間沒有聯絡。

院方認為，廖婚後未負擔家庭生活費用，對於長子病發、病故都漠不關心，也沒提供任何醫療、喪葬協助，導致妻子獨自承受身心俱疲，加上雙方已經分局10年，彼此形同陌路，廖也從未關心、探視，顯然婚姻有難以維持重大事由，判准離婚。

廖男對於長子病故毫不在乎，妻子身心俱疲訴請離婚獲准。示意圖／ingimage
廖男對於長子病故毫不在乎，妻子身心俱疲訴請離婚獲准。示意圖／ingimage
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離婚婚姻結婚

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