媒體爆涉掏空誠美材 蘇震清提告妨害名譽

2019-04-24 16:39 中央社 台北24日電



鏡週刊今天報導，民進黨立委蘇震清涉及掏空誠美材料。蘇震清為此下午赴台北地檢署，控告鏡週刊負責人與記者共4人涉嫌妨害名譽。

鏡週刊今天報導，檢調偵辦股市金釵葉美麗涉嫌掏空誠美材集團弊案，有驚人發現；葉美麗在偵訊時，供出名下近億元的郡宏光電股份有限公司股票，多是幫立委蘇震清所買，她只是蘇的人頭，雙方並簽有密約，已遭檢調查扣。

蘇震清在北檢外表示，報導內容指他涉及誠美材經營糾紛及掏空誠美材，完全是子虛烏有，沒有事實根據，已嚴重詆毀他的名譽，背後藏鏡人、與葉美麗有密約合同等報導內容，同樣是子虛烏有，為捍衛清白因此提出告訴。

他說，取得郡宏股票一切合法，目前為止沒有賣出任何一張郡宏股票，既然沒賣何來獲利，媒體報導讓他感覺是無妄之災、莫名其妙。

蘇震清還表示，助理賣出的郡宏股票，沒有一張是他的，既然檢調已展開調查，如有需要，願意全力配合說明。

北檢偵辦葉美麗案，懷疑葉利用誠美材料子公司茂豐貿易進行非常規關係人交易，又涉嫌以個人名義購買郡宏光電股票並過戶給蘇震清賴姓女助理，再由茂豐等公司以近9000萬元高價向賴女買回股票。

葉美麗經約談後，18日獲檢察官諭知以新台幣500萬元交保，賴姓女助理則以30萬元交保。