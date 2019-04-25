多少煩惱及紛爭因「財產」而起？ 三個案例作為處理財產的參考

2019-04-25 09:07 聯合新聞網 永然文化出版



李永然律師

在我從事律師工作中，最常看到的就是當事人為了處理財產而起「煩惱」，或親人間為了財產的繼承而起「爭執」。

人的一生如能平安、健康、快樂，可謂幸福人生，但許多人無法如願，常為了錢財而起煩惱。倘若為了錢財而與人爭執，尤其是「親人」，則最傷。以下用三個案例作為世人處理財產的參考。

人常為了處理財產而起「煩惱」。示意圖／Ingimage 分享 facebook

案例一：老太太為不動產參加市地重劃而煩惱

老太太年已八十歲，有一筆不動產坐落於新北市，因該地正要進行市地重劃，老太太很煩惱，一方面她的手邊沒現金，另一方面又希望該不動產在市地重劃過程中能獲得最有利的分配。

筆者問老太太：「妳一直喊窮，生活困難，那妳為何還要保留這一間多餘的房子？」她說：「我要留給小孩。」（註：她的小孩已五十歲左右）。

筆者後來建議她：「既然妳生活缺現金，何不考慮將這不動產出售，一則可以獲取現金，改善眼前的生活；二則可以免去將來遺產留給子女去爭奪。」老太太最後接受了筆者的建議，筆者說：這樣的處理方式，就是「把煩惱賣出去」！

案例二：八位子女為一棟遺產房子差點爭訟

王老先生往生，老伴已先他而去，而他有八位子女，繼承一棟二樓的房子，每人應有部分各八分之一，其中王甲、王乙認為最好現在賣，王丙、王丁認為兩岸政府已簽訂ECFA，將來房價還會漲，不要現在賣，而另外四位（王戊～王辛），則沒有意見。

單就一棟房子，繼承的子女就出現三種態度，後來筆者與之協調，王甲、王乙、王丙與王丁達成協議，訂出一底價，由王甲、王乙補給王丙、王丁各新台幣四百萬元，八人一同出售。日前該房子已出售履約完畢，這件遺產繼承的處理終告圓滿落幕，使手足之情得以維護，深信其父親在天之靈也可獲得告慰。

案例三：繼子運用犯罪手法與遺孀爭產

阿嬌是個四十歲出頭的女人，禁不起年已七十歲的男子追求，進而結成連理。然婚後不到一年，丈夫往生，而亡夫與前妻育有兩位子女，這兩位子女擔心繼母與他們共同繼承遺產，便以「偽造文書」的犯罪手法處分遺產。

阿嬌為此找到筆者，筆者乃依法分析，勸阿美先對繼子女發出「律師函」，經筆者協調，兩位繼子女願將財產中的一部分分給繼母，使得這場刑事官司得以避免。

古人有云：「人為財死，鳥為食亡」，人往往為了「爭財」而不擇手段，「倫理」便顧不得。就以本案例而言，阿嬌雖不是兩位繼子女的親生母親，但在法律上也是「直系姻親尊親屬」，繼子女不顧「倫常」及「國法」，竟以偽造文書的犯罪手法侵吞遺產，實令人不敢苟同。幸好其良心未泯，願意和解，使親人間的爭訟得以避免。

上述三個案例給予現代人極大的啟示，就是人一定要考慮自己的人生規劃，人身難得，要把握有生之年做有意義的事，人的一生千萬不要僅以「積累財產，留給子女」為目標，美國的比爾．蓋茲、巴菲特即已看透這一點；反而是要在自己的有生之年善用錢財，做有意義的事。台東陳樹菊女士的義行令人激賞，其實陳女士的行為就是「菩薩行」。

《妙法蓮華經》中的〈藥草喻品〉，提到眾生的修行態度區分為「小藥草」、「中藥草」、「上藥草」、「小樹」和「大樹」，能發菩提心、渡眾生的菩薩，就是「大樹」。

所以，奉勸人們這一生應努力讓自己借假修真，超凡入聖，兼愛天下，做「菩薩行」。

（本文出自《李永然律師談生活、工作與修行──從辦案中的見聞談起》，永然聯合法律事務所 李永然律師著，未經同意禁止轉載。）