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台電經理喝花酒收賄 行為屬實但法院判無罪

2019-04-24 14:55聯合報 記者陳俊智╱即時報導

台電公司辦理林口訓練中心興建採購工程，傳出經理周毓良、政風課長張志濬、承辦員高聖文接受廠商花酒招待，另與承辦員張適泓收受廠商20萬到60萬元不等金額賄賂，被控違反貪汙治罪條例。新北地方法院調查，4人雖然收錢，但訓練中心僅供台電內部訓練使用，與公共事務無關，不算刑法所規範的授權公務員，今天判4人無罪，涉嫌行賄的6名廠商也無罪。

此外，同案被告尚有工程顧問公司派遣至台電駐點的工程師楊藍茵和廠商業務蔡裕家。2人明知自己非採購案主辦人員，卻聲稱有能力主導採購案和提高預算，假扮台電高層人員向廠商索賄300萬元；法院認定2人涉犯利用職務上機會詐欺取財罪，今判楊有期徒刑3年8月、褫奪公權2年，蔡則是有期徒刑2年、褫奪公權1年，緩刑5年，緩刑期間須提供240小時義務勞務和12小時法治教育課程。

判決指出，周毓良是台電公司綜合施工處林口工作隊經理，其從2014年6月到2015年3月為止，每月收受承包商的下游業者2萬元賄款，替下游業者向承包商施壓，高聖文和張適泓則是以撰寫計劃書和兒子買車等藉口向廠商索賄20萬元到60萬元不等金額，而張志濬明知自己是工程監辦人員，卻在2014年4月7日與周、高2人同赴廠商準備的花酒宴，更在宴席中開口要求分一杯羹。

周毓良等人被控違背職務收受賄賂罪，但法院函詢台電公司，台電答覆「林口實習工廠僅屬單純辦公建築物，供台電公司內部訓練使用」，認為興建工程與人民用電需求無直接關聯性，不屬於公共事務，所以周等人不算刑法所規範的授權公務員，因此宣判無罪。

周毓良等人被控違背職務收受賄賂罪，但法院函詢台電公司，台電答覆「林口實習工廠僅屬...
周毓良等人被控違背職務收受賄賂罪，但法院函詢台電公司，台電答覆「林口實習工廠僅屬單純辦公建築物，供台電公司內部訓練使用」，認為興建工程與人民用電需求無直接關聯性，不屬於公共事務，所以周等人不算刑法所規範的授權公務員，因此宣判無罪。示意圖／Ingimage
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台電林口公務員

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