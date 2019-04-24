蘇震清被爆料掏空誠美材 決定下午提告

2019-04-24 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



立委蘇震清遭爆料涉嫌透過助理賴麗團買股，牽涉誠美材掏空案，蘇震清認為報導不實，決定下午前往北檢提告妨害名譽。

葉美麗被控透過賴麗團以高價將郡宏光電股票賣給茂豐、茂宇，套取3千萬元資金，但葉女供稱自己根本不認識賴女，相關股票買賣都是投資行為，未觸犯證交法。

葉美麗被控於2018年間，透過茂豐向郡宏光電購買「ＩＴＯ導電膜」，交易價金為251萬美金（約台幣7千萬），但檢調查出，這批產品早已過時，懷疑巧立名目掏空資產；葉女供稱，該筆交易確實存在，只因材料狀況不佳，所以把貨屯在香港，但林勇任則說，產品沒有瑕疵，雙方說詞不同。

葉美麗另被控透過茂豐向海外ＢＤ公司購買「ＩＴＯ原膜」，價金286萬美金（約台幣8千8百萬），但ＢＤ公司負責人卻是她女兒郭雅雯；她對此供稱，該筆交易最後解約收場，因為這筆交易是由郡宏光電主導，她事後覺得產品妥善率有問題，因此錢匯出後又匯回來，沒有掏空。