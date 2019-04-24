再不繳酒駕罰款 當心行政執行署「開大絕」

2019-04-24 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



執行人員查封義務人轎車。記者余衡／翻攝 分享 facebook

鐵腕執法！行政執行署花蓮分署自3月起強力執行酒駕罰鍰案件，除扣押義務人金融帳戶、薪資及股票外，扣押不成者則擴大查封其名下車輛及房產，截至4月23日止共查封土地290筆及與房屋42筆，義務人見到封條驚覺事態嚴重，一改過去收到催繳通知的敷衍態度，短則一天、長則一周內就積極出面協調繳納，祭出絕招果然成效卓著。

花蓮分署舉例指出，義務人中有一名鄭姓民眾，應繳納4萬5千元罰鍰但遲未出面，經屢次催繳未果便依法查封其位於萬榮鄉的土地及房屋，事後3天鄭男即全額繳清，另位蔣姓民眾因酒駕遭罰6萬7千元，分期付款繳了幾期後就神隱，經查蔣男名下沒有其他動產及存款可供執行，便查封他位於花蓮市的透天厝，蔣男得知後迅速出面籌錢繳清餘款。

花蓮分署表示，積欠罰款最多者目前是花蓮林姓民眾，他一共有14次酒駕紀錄，其中8件依公共危險罪法辦需服刑1年2個月，其餘6次未達公危標準及拒絕酒測，由監理站裁罰共44餘萬元，台東地區積欠罰款最多者也達24萬元。

分署長謝耀德表示，酒駕事件屢屢造成無辜死傷，近年已成全民公敵，除警方不斷宣導日前花蓮分署也派員前進夜市擺攤宣導，無奈仍有民眾心存僥倖，政府日後會持續針對惡意欠繳罰鍰的義務人採取強力執法，若經濟有困難應主動出面辦理分期繳納。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康