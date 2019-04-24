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台塑集團集體收賄案 這名協理遭解僱可拿564萬元

2019-04-24 14:15聯合報 記者林孟潔╱即時報導

台塑集團4年前遭檢舉集體收受太空包廠商回扣案，時任總管理處發包中心協理朱金池因此被解僱，但他認為公司解僱不合法，提告請求確認雙方僱傭關係存在，公司應按月支付薪水、年終獎金等，直到讓他復職為止，否則要求公司給付退休金、主管退休獎金。台北地方法院認為公司解僱合法，但應給付朱退休金564萬餘元，可上訴。

掌控採購大權的朱金池、台塑前總經理林振榮等人被檢舉利用採購太空包時，向廠商收回扣，當時剛上任的台塑集團總管理處總經理王瑞瑜決定親自督軍肅貪。檢方調查認為，被告確實有拿回扣，但無法證明太空包為劣質品，且廠商是以最低價得標，台塑未因此致生損害，與證交法背信罪構成要件不符，處分朱等人不起訴。

朱提民事訴訟主張，他自1965年開始任職於南亞塑膠公司，並擔任台塑企業總管理處發包中心經理室協理，每月薪水12萬餘元，且每年有勤勉獎金、6個月年中獎金。

他認為，他遭控收受廠商負責人提供的佣金，2015年7月23日被公司免職解僱，但公司解僱不合法，因他的職務和採購工作無關，也沒有採購權限，更不認識廠商，負責人沒有理由向他行賄，公司不給他陳述意見的機會，就予以免職，已經違法；且他已經達退休年齡，公司逕行開除他已經違反最後手段性原則。

朱要求在公司讓他復職之前，每月給付12萬餘元薪水、按年給付200萬勤勉獎金、75萬餘元年終獎金。縱使認定公司解僱有理由，他也已經符合自請退休條件，公司應付564萬餘元退休金、532萬餘元主管退休獎金。

南亞塑膠抗辯，公司是「台塑四寶」之一，朱金池收受廠商賄款事證明確，且廠商負責人也陳述明白，另有「行賄筆記本」為證。朱身為高階主管卻收賄，做不良示範，已屬情節重大，且當時媒體報導，導致公司形象嚴重受損，股價下跌，認為解僱朱合乎程序，朱的請求於法無據。另外，朱在公司解僱他之前沒有表明退休的意思，故朱請求退休金、退職獎金也沒有法律根據。

法官認為，雖然案件經檢方調查後處分不起訴，但檢方認定朱有收賄事實，只是因沒有證據證明公司因此受損害，不符證交法構成要件才不起訴，故公司解僱有理。

但朱被解僱時已經64歲，服務年資滿47年，已達到勞基法規定自請退休的條件，雖然朱違反工作規則情節重大遭解僱，但依法仍可以請求退休金，故判南亞塑膠應給付朱564萬餘元退休金，其餘請求駁回，仍可上訴。

台塑集團2015年爆發集體收受回扣案，當時剛上任的台塑集團總管理處總經理王瑞瑜決...
台塑集團2015年爆發集體收受回扣案，當時剛上任的台塑集團總管理處總經理王瑞瑜決定親自督軍肅貪。本報資料照片
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