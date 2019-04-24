難忍上尉言語嚴厲 一等兵撕軍人身分證「逃亡」

2019-04-24 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



劉姓一等兵自馬祖防衛指揮部休假，收假搭機飛回隊部前，不滿上尉政戰官言語「略為嚴厲」，撕毀臨時軍人身分證、機票，致逾假未歸，被控陸海空軍刑法、單純逃亡罪的離去職役罪，台北地院今天判劉有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

劉是陸軍馬祖防衛指揮部北高守備大隊混砲連的一等兵，去年9月20日上午8時，自駐地休假離營，應於2天後即22日下午2時返營銷假，卻未準時到松山機場軍用櫃檯報到；劉服役的大隊幹部命他24日下午2時30分務必完成報到返營，他卻因長官口氣不好，將臨時軍人身分證、機票撕毀，造成無法登機，憲兵指揮部偵辦後，移送起訴。

判決書指出，馬防部謝姓上尉政戰官、黃姓連長於檢察官調查時，皆作證劉涉嫌撕毀證件，法官根據證人證詞、被撕毀的證件、機票等，認定劉有罪。

判決說，劉身為志願役軍人，肩負保家衛國重責，本應崇守法紀，卻因謝姓政戰官在機場幫他辦理收假手續時，言詞略為嚴厲，且服役的馬祖北竿離家遠、休假不便，即犯離去役職罪，嚴重危害軍紀，不宜輕縱。