12連霸里長涉幽靈人口未遂 法院判當選有效

2019-04-24 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市安寮里長呂文雄去年三合一選舉完成12連霸，警方在投票日前發現呂文雄涉及幽靈人口，取得自己的媳婦、外孫等12人同意，遷戶籍到未實際居住的地址，嘉義地檢署去年提民事當選無效之訴，法院合議庭認為，幽靈人口沒有領票也沒有投票，但幽靈人口未遂不構成（民事）當選無效，因此今天判呂文雄當選有效。

嘉義地檢署今天以刑法146條妨礙投票將呂文雄等13人提起公訴，承辦檢察官廖俊豪引用法務部的意見，「在還沒有投票之前，就被檢察官查到，所以不敢去投票，若說他不構成犯罪，顯然也不公平」，廖俊豪建請法院將呂文雄具體求刑，處有期徒刑2年併宣告褫奪公權4年，以資警惕，並將呂的吳姓媳婦和呂姓孫子列為共犯。

呂文雄今強調自己只是遷戶口，沒有買票，當時警察也未搜索，「檢察官小題大作」，且自己的媳婦、孫子等人最後未領票也未投票，並未影響選舉結果。