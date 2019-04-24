酒駕不繳罰款 花東強制執法查封土地房屋

2019-04-24 14:19 中央社 花蓮縣24日電



法務部行政執行署花蓮分署執行「交通正義酒(毒)駕專案」，3月起就酒駕罰鍰案件強力執行，除扣押存款帳戶、薪資、股票外，大規模查封房產，已查封290筆土地與42筆房屋。

儘管酒駕刑責不斷加重，花東地區酒駕問題仍嚴重，公路總局花東監理站清查花東地區高達近2000人積欠酒駕罰鍰，金額新台幣1億190萬餘元，送交法務部行政執行署花蓮分署強制催收，如無法繳交將當場查封房產。

花蓮分署今天指出，大規模祭出鐵腕手段後，已有多名義務人前來繳清罰款。其中花蓮一位鄭姓民眾因酒駕觸犯公共危險罪，經花蓮地檢署緩起訴處分。花蓮監理站針對處分金不足部分開罰新台幣4萬5000元，因催繳後不繳納，執行署依法查封其土地及房屋，鄭姓民眾於查封後3天內即繳清罰款。

另一位花蓮市蔣姓民眾因酒駕遭開罰6萬7000元，在監理站分期繳了幾期後就未續繳，今年移送執行，花蓮分署檢視其名下無其他動產及存款，於是查封其名下唯一位於花蓮市的透天厝。蔣姓民眾獲悉後立即與家人籌錢將剩餘罰款繳清。

台東市一位林姓民眾，名下有賓士轎車，執行人員現場查扣賓士車後，林姓民眾表示近日會籌錢辦理分期繳交。

花蓮分署長謝耀德表示，針對屢催不繳、惡意欠繳的義務人將採強力執行，若經濟狀況確有困難，可申請分期繳納。

至於有酒癮問題的民眾，花蓮分署將主動通報衛生局協助戒除酒癮；失業繳不出罰單者，協助轉介給就業服務站或社福機構，期盼能將問題根本解決。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康