愛貓小鮮肉約輕熟女 賣場偷喵星人飼料辯「刺激好玩」

2019-04-24 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市東區徐姓男子昨天凌晨向年長14歲的鄰居張姓女子邀約，「為了好玩」，一起到賣場內偷東西，未料張女竟未拒絕，反而同意一起到賣場行竊，兩人在賣場內因頻頻觀看店員動向，遭店員起疑，兩人結帳時，只結帳部分商品，但偷走護唇膏、貓罐頭等商品，兩人辯稱都是愛貓人士，所以竊取相關貓用商品，準備偷來拿去餵流浪貓，全案今警詢後依竊盜罪嫌法辦。

台中市第三警分局立德所表示，昨天凌晨1時許接獲賣場報案，一對男子在賣場內鬼鬼祟祟，疑似行竊，不斷觀察店員行動，警方獲報到場後，發現涉案徐姓男子（19歲）、張姓女子（33歲）結帳1瓶飲料及香瓜子1包。

警方詢問時，發現兩人神色有異，追問後，徐才承認，他邀約張女一起行竊，一共竊取擴香1盒、護唇膏3條、貓罐頭7罐、貓咪保健粉1瓶、乳膠玩餌4條等物沒有結帳，由張女把風，他拆除商品包裝後，將包裝塞至貨櫃下方，把商品裝進自己包包帶出賣場，當場交出贓物予警方查扣，兩人對犯行均坦承不諱，當場遭警方逮捕移送法辦。