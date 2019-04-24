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法官「誣指」北檢竟還發新聞稿 黃國昌要司法院說明

2019-04-24 12:14聯合報 記者王宏舜╱即時報導

台北地院法官陳諾樺指北檢沒合法逮捕犯嫌、事後擅自補附卷證，立法委員黃國昌質疑北院...
台北地院法官陳諾樺指北檢沒合法逮捕犯嫌、事後擅自補附卷證，立法委員黃國昌質疑北院對「法官誣指檢察官」這麼嚴重的事情、指控，沒有半句交代，作法不當。記者王宏舜／攝影
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日式料理餐廳答姓董娘因債務糾紛，日前遭徐姓歹徒強押上車，台北地檢署認為徐涉擄人勒贖重罪，向台北地院聲請羈押，北院法官陳諾樺以檢警未依法逮捕，徐請回。北檢認為是法官漏看卷證，向高院提抗告成功，北院改裁定徐收押，但陳諾樺卻公開指責是檢察官庭訊後「擅自補附逮捕書」，自認沒漏看，北院20日也發新聞稿，稱檢察官沒有蒞庭，喪失刑事訴訟的三角關係機能，法界掀瀾。

北院重裁的法官吳佳霖借閱律師在檢方聲押後的影印卷，發現律師影印的卷宗裡有檢方附的逮捕通知書影本，認定檢方程序無違失。

陳諾樺在法官論壇砲轟，指「明明就是檢察官於庭畢後擅自補附卷證」，再指責「高院還要逕行採信檢察官毫無根據的說法，不相信一審法官的說法，以原審法官裁定內容與檢送抗告卷宗不符為由，恣意撤銷原審裁定，恕難接受」。貼文除指名「高院刑四庭」回應外，還稱「這樣的上級審把下級審的法官尊嚴放在哪裡，不要以為發回對下級審法官不是傷害」。

不過高等法院的裁定說明「...原裁定認本件檢察官聲請羈押不符合羈押之拘提、逮捕前置原則，似與檢察官提起抗告時檢送本院之卷內卷證未合，是否妥適，饒有研求餘地。」，並無指北院法官「漏看」。

除了砲打檢方、責罵高院外，陳諾樺也指媒體「單方面報導」傷害她，台北地院20日時也接續發新聞稿，指董娘遭擄聲押案件中，「檢察官未到庭執行職務，致開庭時僅被告辯護人、法官到場，失去刑事訴訟的三角關係機能，亦恐令人有法官接續檢察官角色回到糾問制度之譏」，再引發檢界反彈。

立法院司法及法制委員會今討論法官法修法、汰除不適任法官問題。立委黃國昌表示，北院的法官誣指檢察官在聲押時沒有逮捕通知書，還說檢方是事後補上，結果根本沒有這回事，這樣胡亂指責「很嚴重欸」，涉妨害司法權公正行使的核心事項。

黃國昌說，北檢的聲明稿相當客氣，沒有情緒性用語，甚至還幫北院緩頰，結果北院對於「法官誣指檢察官」這麼嚴重的事情、指控，卻沒有半句交代，質疑作法不當。

司法院長呂太郎答覆，司法院非常注意這件事情，但因案件還在審理中，又涉具體事實，將會調查始末。黃國昌希望司法院正視這件事情，加以面對；他說，如果今天是檢察官沒合法逮捕、事後偷偷補塞卷，他一定嚴厲譴責，但如果人家沒這樣做，是法官沒看到，事後又這樣公開指控，應該有所說明。

檢察官司法院黃國昌

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