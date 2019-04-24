林益世收錢遭爆告記者 誣告罪減刑成5月

2019-04-24 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



2012年壹週刊報導行政院(前)秘書長林益世涉嫌協助「地勇選礦」公司負責人陳啟祥，取得中鋼下游廠商爐渣鐵料採購合約，林被指索陳6300萬元，2012年初再度索賄8300萬元未遂，涉貪瀆；當時林稱遭抹黑，控告壹週刊與陳啟祥。壹週刊認為報導無不實，林卻意圖使記者受刑事處分，控林誣告。一審時，林遭判刑8月，高等法院今撤銷原判決，改為5月徒刑。

當時週刊報導，陳啟祥經營的地勇選礦公司長期採購中鋼子公司「中聯資源」與下游廠商「中耀」的爐渣，再篩選分離鐵渣出口，2010年續約時，因傳出有其他廠商有意介入，陳首度赴林益世家拜訪，並商定給付6300萬元，林益世則確保合約可簽成。陳啟祥轉述，當時和林說好6300萬分三份，3000萬、2300萬分別用確保和中耀及中聯的合約，另筆1000萬元是公關費，林益世並表明要拿美金現金。

士林地檢署調查，認為在特偵組起訴書、高雄地檢署緩起訴處分書、台北地院判決書裡林益世坦承收賄3600萬，證實他確實收取陳啟祥交付的款項，認定林誣告壹週刊記者、陳啟祥等4人。士院審理時，林稱「我不知道我收了多少錢」。

士院認為，林先開記者會「捍衛清白」，接著和委任律師賴素如一起到士檢提告加重誹謗，途中告訴狀已完成，林卻辯稱「不清楚內容」，說法不足採信。

高院認為，林益世歷任立法委員、行政院秘書長等政府要職，應奉公守法、潔身自愛，因協助地勇公司處理合約事宜，不當收受6300萬元款項，經媒體批載後，非但沒自省，反利用公家資源在行政院開記者會掩蓋事實，進而提告，是欲假借司法手段混淆社會視聽。

檢察官求刑3年6月，但高院認為林幾天後撤告，對司法資源、媒體人的傷害有限，檢方求刑過苛，改量處5月徒刑。