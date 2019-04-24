平價旅店跳票10億 神隱董座：總經理找黑道奪經營權

2019-04-24 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



平價旅店近來如雨後春筍般設立，據鏡週刊報導，台北市西門町最大的連鎖飯店－愛客發旅館驚傳跳票10億元，徐姓負責人不知去向，檢調單位已展開偵辦。徐接受自由時報訪問，反控呂姓總經理隻手遮天，勾結黑道、會計師奪取經營權，侵吞公司資產，他因安全受到威脅才會躲起來，但持續有與債權人協調，絕沒有神隱。

針對徐姓董座的說法，呂姓總理理直斥純屬無稽之談，呂表示，徐跳票後留下巨債人間蒸發，棄員工於不顧，脅迫的基礎是在哪裡？他怎可能找黑道來讓自己承擔一個巨額負債的公司，徐說的都是不實指控，未來都會進入司法程序。

據週刊指出，愛客發呂姓總經理近來焦頭爛額，因為早在1個半月前公司就出現財務危機，包括安泰等6家銀行及台灣工銀租賃公司，已經先後跳票約10億元，愛客發也被列為拒絕往來戶，然而愛客發徐姓董事長卻在今年2月底就不見人影。

今周刊去年曾報導愛客發旅館，指業者靠口碑相傳，9年前在西門町開業，從原本50間客房，如今擴展成旗下有9個旅館品牌、二千間客房的規模，員工數達五百多人，2017年的營收逾10億元，成了西區第一大平價連鎖旅館。

特別的是，愛客發旅館名稱正是取自馬政府時代推出的ECFA（兩岸經濟合作架構協議）的諧音，看得出業者當時瞄準的是兩岸龐大的觀光商機。以去年西門町旅館有5千間客房計算，愛客發市占率高達四成計算，規模也比台灣房間數最多的台北君悅酒店還大。

愛客發呂姓總經理曾受訪表示，他們因看準快捷旅店是未來發展趨勢，所以專攻平價市場，「房價合理、CP值高、房間數具規模經濟，是愛客發能在西門町異軍突起的三大主因」。