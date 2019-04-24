恐龍法官未必有錯 鄭運鵬：失貞法官更嚴重

2019-04-24 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



立法院司法及法制委員會今討論法官法部分條文修正案，其中引發議論的法官法最受矚。立法委員尤美女表示，法官法評鑑制度實施逾6年，但評鑑委員會實際收案、做成決議的數量屈指可數，與汰除不適任司法官的初衷不符，有修正之必要，原因包括請求評鑑時效過短、外部監督性質不足等。

立委鄭運鵬認為，不適任法官的汰除可分為「恐龍法官」和「失貞法官」，但其實恐龍法官未必有錯，常常是法律認定和證據的問題，而「失貞法官」幾乎沒有錯殺，卻可以繼續審判。鄭也認為職務法庭一審改成二審，看似更嚴謹，但看在民眾眼裡，要汰除不適任法官更難。

尤美女表示，總統府2017年2月起開了6個月的司法改革國是會議，當年8月12日總結會議時，對如何監督、淘汰不適任司法人員作出決議，建議加強評鑑委員會的調查權、引進更多的外部委員、提升司法院職務法庭的透明度，引進外部參與、延長請求評鑑的時效，並讓人民可以直接請求評鑑。

司法院提的修正版本中，法官評鑑委員會組成為法官3人、檢察官1人、律師3人、學者及社會公正人士6人組成。

周陳秀霞也主張法官評鑑委員會應主動評鑑，而決議也應接受檢驗，親民黨希望能加速淘汰不適任法官，挽回人民對司法的信心。時代力量立委洪慈庸表示，職務法庭應引進非職業法官的參與，司改至今人民其實無感，質疑司法院所提的修正版本改革不夠。

司法院秘書長呂太郎回應，個案評鑑制度是對法官做職務監督處分的前置調查程序，不應授予法評會委員有監督處分權或懲戒移送權；而適用法律見解屬審判獨立核心領域，不宜任意納入評鑑事由。呂說，以英、美兩國法官評鑑或懲戒為例，多限於行為不當，若裁判不服，則應循審級制度救濟，不得以審判錯誤為由作為評鑑或懲戒事由。

對於全面評核制度，司法院主張維持由司法院實施，且不公開結果，因為評核制度目的是考核法官的整體表現，不是拿來淘汰特定的不適任法官，外界批評法官全面評核制度未能發揮淘汰不適任法官功效，但這恐怕是誤認制度。

呂太郎說，法院與當事人間的訴訟構造至少有三面關係，裁判結果至少會對一方不利，在人性上難期待訴訟輸的一方可以客觀對法官的判決適當評價，如果以類似服務業的問卷方式來對法官評鑑，等於是讓人民對法官的主觀印象作評鑑的依據，作法可議，形同「無差別」地貶低法官信譽，嚴重戕害司法公信力。