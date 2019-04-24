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恐龍法官未必有錯 鄭運鵬：失貞法官更嚴重

2019-04-24 10:41聯合報 記者王宏舜╱即時報導

立法院司法及法制委員會今討論法官法部分條文修正案，其中引發議論的法官法最受矚。立法委員尤美女表示，法官法評鑑制度實施逾6年，但評鑑委員會實際收案、做成決議的數量屈指可數，與汰除不適任司法官的初衷不符，有修正之必要，原因包括請求評鑑時效過短、外部監督性質不足等。

立委鄭運鵬認為，不適任法官的汰除可分為「恐龍法官」和「失貞法官」，但其實恐龍法官未必有錯，常常是法律認定和證據的問題，而「失貞法官」幾乎沒有錯殺，卻可以繼續審判。鄭也認為職務法庭一審改成二審，看似更嚴謹，但看在民眾眼裡，要汰除不適任法官更難。

尤美女表示，總統府2017年2月起開了6個月的司法改革國是會議，當年8月12日總結會議時，對如何監督、淘汰不適任司法人員作出決議，建議加強評鑑委員會的調查權、引進更多的外部委員、提升司法院職務法庭的透明度，引進外部參與、延長請求評鑑的時效，並讓人民可以直接請求評鑑。

司法院提的修正版本中，法官評鑑委員會組成為法官3人、檢察官1人、律師3人、學者及社會公正人士6人組成。

周陳秀霞也主張法官評鑑委員會應主動評鑑，而決議也應接受檢驗，親民黨希望能加速淘汰不適任法官，挽回人民對司法的信心。時代力量立委洪慈庸表示，職務法庭應引進非職業法官的參與，司改至今人民其實無感，質疑司法院所提的修正版本改革不夠。

司法院秘書長呂太郎回應，個案評鑑制度是對法官做職務監督處分的前置調查程序，不應授予法評會委員有監督處分權或懲戒移送權；而適用法律見解屬審判獨立核心領域，不宜任意納入評鑑事由。呂說，以英、美兩國法官評鑑或懲戒為例，多限於行為不當，若裁判不服，則應循審級制度救濟，不得以審判錯誤為由作為評鑑或懲戒事由。

對於全面評核制度，司法院主張維持由司法院實施，且不公開結果，因為評核制度目的是考核法官的整體表現，不是拿來淘汰特定的不適任法官，外界批評法官全面評核制度未能發揮淘汰不適任法官功效，但這恐怕是誤認制度。

呂太郎說，法院與當事人間的訴訟構造至少有三面關係，裁判結果至少會對一方不利，在人性上難期待訴訟輸的一方可以客觀對法官的判決適當評價，如果以類似服務業的問卷方式來對法官評鑑，等於是讓人民對法官的主觀印象作評鑑的依據，作法可議，形同「無差別」地貶低法官信譽，嚴重戕害司法公信力。

司法院擬將最高法院、最高行政法院法官改為特任，也無任期限制，並均為實任法官轉任而得享憲法規定的終身職身分保障，在遴任程序上，須經法官遴選委員會遴定後，呈請總統任命等。但考試院意見相左，認為終審法院法官與常務人員屬性相近，建議最高法院、最高行政法院法官維持現狀。

立法委員洪慈庸認為原本法官法規定財團法人或以公益為目的之社團法人，經目的事業主管...
立法委員洪慈庸認為原本法官法規定財團法人或以公益為目的之社團法人，經目的事業主管機關許可得請求個案評鑑，但修正草案卻取消，恐對弱勢者形成障礙。 記者王宏舜／攝影
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立委鄭運鵬認為，不適任法官可分為「恐龍法官」和「失貞法官」，但其實恐龍法官未必有...
立委鄭運鵬認為，不適任法官可分為「恐龍法官」和「失貞法官」，但其實恐龍法官未必有錯，常常是法律認定和證據的問題，而「失貞法官」幾乎沒有錯殺，卻可以繼續審判。記者王宏舜／攝影
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司法院恐龍法官尤美女

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