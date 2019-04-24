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南投新泰宜婦幼醫院驚傳停業 官方介入處理

2019-04-24 10:38聯合報 記者黑中亮╱即時報導

南投名間著名的新泰宜婦幼醫院，驚傳財務被掏空，醫護人員好幾個月沒領到薪水，實在撐不下去，23日下午5點後關門停業，全院近40名醫護人員已連續2個月沒領到薪水，南投社勞處表示，院方3月7日就函報要大量解僱員工，但沒按照規定提早解僱將依法開罰，積欠薪資也將處以罰款，如果資方還是避不見面，將協助員工成立自救會尋求司法協助。

據了解，新泰宜婦幼醫院成立28年接生了2萬人，兩年前轉手賣出，換了兩位經營者，現在負責人是一位苗栗的建商，去年初就驚傳跑路，現任院長更是已請假兩個月，醫院員工透露，從去年7月開始薪資發放就不正常，最後完全不發薪水，欠員工超過570萬，門診大樓上個月底就被查封貼上封條，還怕病人看到貼在不起眼的地方，目前醫院帳戶也只剩3000元。

新泰宜婦幼醫院驚傳財務被掏空，門診大樓上月底就被查封，積欠多家藥廠400多萬藥款，外傳負責人早就跑路避不出面，醫護人員在領不到薪水的情況下，勉強撐到昨天就關門停業，不少員工不滿地指出，「把我們健保款170幾萬都領走了，我們沒辦法生活了，因為再繼續做也是做白工。」

南投衛生局指出，已協調介入病患分流，確保孕產婦及病患就醫權益，將依孕產婦意願分流至衛福部南投、竹山秀傳、南基等醫院，以接續產檢及生產等相關醫療服務，會密切注意後續並適時提供民眾就醫轉診資訊。

南投名間新泰宜婦幼醫院驚傳財務被掏空，負責人跑路，醫護人員好幾個月沒領到薪水，宣...
南投名間新泰宜婦幼醫院驚傳財務被掏空，負責人跑路，醫護人員好幾個月沒領到薪水，宣布關門停業。記者黑中亮／攝影
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南投名間新泰宜婦幼醫院驚傳財務被掏空，負責人跑路，醫護人員好幾個月沒領到薪水，宣...
南投名間新泰宜婦幼醫院驚傳財務被掏空，負責人跑路，醫護人員好幾個月沒領到薪水，宣布關門停業。記者黑中亮／攝影
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南投名間新泰宜婦幼醫院驚傳財務被掏空，負責人跑路，醫護人員好幾個月沒領到薪水，宣...
南投名間新泰宜婦幼醫院驚傳財務被掏空，負責人跑路，醫護人員好幾個月沒領到薪水，宣布關門停業。記者黑中亮／攝影
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薪水醫護人員薪資

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