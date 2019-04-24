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「涼山特勤隊」詐騙機房 向6名美國華僑詐得美金202萬

2019-04-24 10:37聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中市民林銘宏等人組成詐騙集團，專門向美國地區的華僑詐財，林等人在台灣地區設「涼山特勤隊」詐騙機房，由成員假冒中國領事館人員、公安、檢察官，向華僑詐稱帳戶冒用涉及洗錢，先後向6名華僑詐得美金208萬餘元、人民幣3萬餘元，台中地檢署今天依違反組織犯罪防制條例等罪起訴林等13人。

起訴書指出，綽號「頭哥」的林銘宏（50歲）、蔡維峻（已歿）、綽號「小胖」、「阿達」男子等人，自107年3月間起，商議以向美國地區華裔民眾詐財，設立「涼山特勤隊」的電信詐騙機房，由林銘宏招募12名成員、及鄧姓少年等人。

自107年4月起至同年9月間，林銘宏等人在台灣的台東火車部附近民宿、屏東縣懇丁美琳達民宿、新北市萬里區的民宿、苗栗縣的景山民宿、台中市沙鹿區鐵皮屋、台中市大雅區振興路房屋，做為詐騙機房，並在台中市西屯路承租房子供成員住宿。

詐騙成員假冒中國領事館人員、公安人員、檢察官，以群呼方式向美國華裔民眾佯稱被害人中國領事館文件未領取，再詐稱有公安局文件需領取，內容為帳戶遭冒用及洗錢，然後對被害人騙說必須進行資金監管，需匯款至大陸地區。

致住在美國的台灣華僑鄭男、以及住在美國的大陸華僑蘇男、赧男、蘇男、羅男、陳男等人信以為真，匯款美金至詐騙集團指定的帳戶，共被詐財美金208萬4765元、人民幣3萬2000元，其中鄭男最慘，被詐財美金122萬餘元。

經被害人鄭男告訴父親，由鄭父向台中市警局報案，檢察官於去年11月29日持搜索票前往台中市大雅區振興路等多處，逮獲主嫌林銘宏等14人，查扣現金新台幣37萬餘元、手機、電腦、帳冊，以及兩輛賓士進口轎車。

台中市民林銘宏等人組成詐騙集團，專門向美國地區的華僑詐財，林等人在台灣地區設「涼...
台中市民林銘宏等人組成詐騙集團，專門向美國地區的華僑詐財，林等人在台灣地區設「涼山特勤隊」詐騙機房，先後向6名美國華僑詐得美金208萬餘元、人民幣3萬餘元，台中地檢署今天依違反組織犯罪防制條例等罪起訴林等13人。圖／本報資料照
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詐騙集團台中市民宿

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