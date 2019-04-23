酒駕的人注意了 罰單不繳小心房子被查封

2019-04-23 23:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



罰單太貴不想繳，小心房子、土地被查封。新竹羅姓男子2年前因酒駕、違法僱用逃逸移工等事件，2次共遭罰23萬5千元，但羅男每次收到催繳通知都置之不理，直到法務部行政執行署新竹分署展開鐵腕，寄出查封土地通知，因土地為祖產，羅父得知後因此氣炸，並在5天內繳清罰款。

根據新竹分署統計，該分署轄區竹苗地區截至今年2月底止，酒毒駕案件罰鍰仍有3000多件未繳納，滯欠金額從2000元到54萬元不等，分署主任行政執行官李貴芬表示，積欠酒、毒駕罰鍰不繳，實有違公平正義，也影響社會大眾之觀感，所以針對惡意拖欠的義務人採取強力執行手段，決不寬貸。

新竹分署以羅男案例指出，羅男於2017年2月因酒駕被開罰8萬5000元，但羅男不把罰緩當作一回事，多次催繳也都「裝死」，後來2018年9月，羅男再因僱用逃逸移工，遭罰15萬，兩筆罰緩經多次通知催繳，羅男依然「不繳就是不繳」。

後來新竹分署展鐵腕，調查羅男名下財產、存款及就業處所，並查封1筆名下位於新竹縣關西鎮的持分土地，由於該筆土地為祖產，當羅父得知祖產遭查封後，氣得直跳腳，直到今年3月15日寄出查封通知後，羅男5日後火速將罰款23萬餘元全部繳清。

新竹分署呼籲滯欠罰鍰的義務人儘速與該分署聯繫繳清欠款，不要心存僥倖，避免被扣押存款、薪資而影響信譽；如經濟有困難可聲請分期繳納。新竹分署針對惡意欠繳者，不排除採取限制出境及拘提管收等強力執行手段，遏止酒、毒駕肇事害人害己的不良風氣。