新竹法官明察 逆轉判決還男子清白

2019-04-23 23:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



過去有些法官的判決因不如人意，導致無法令人信服，不過新竹地院卻因法官明察，還給被告的林姓男子一個清白。林男命運多舛，因罹病導致智力退化，工作時也頻受阻，後來為求好運改名，到銀行辦理更名手續時存摺被偷，害自己成為詐騙集團人頭戶，後來一審判刑2個月，還被檢方認為量刑太輕而上訴，直到二審，因法官詳查，確認他也是受害者而非詐欺幫助犯，決定撤銷一審判決，還他一個清白。

37歲林男服役時因故罹患重病，林母向發官表示，兒子去當兵沒幾天就大小便失禁，轉院多次，住院長達2個月，兒子醒來之後記憶力就受損，好像什麼事情都不記得了，腦袋明顯退化像老人，醫生也檢查不出原因。

林母說，兒子總是忘記提款卡密碼，才叫兒子寫在平時看得到、要提款時方便拿取的地方，後來林男到銀行辦理更名手續時，存摺被偷，害自己成為詐騙集團人頭戶，沒想到卻因「密碼寫在存摺上」，被檢方認定他是詐欺幫助犯的主要事由。警方表示， 2017年6月查獲2起詐騙案，錢都是匯進林男的戶頭，事後林男還改名，更顯得嫌疑重大。

檢方依幫助詐欺取財罪嫌將林男起訴，林男供稱密碼寫在存摺後方，但他沒有將存摺、提款卡及密碼交給詐騙集團，怎麼遺失的他也不知道。林男說，之前他是保險業務兼工程業務，業績不好，他想改名轉運，沒想到公事包被偷，還變成人頭帳戶。全案在一審時由新竹地院簡易庭判刑2月，檢方認為量刑太輕，後來上訴。

二審法官深入調查發現，林男的存款帳戶是在2016年購買預售屋，方便日後申辦房屋貸款而開立，且他在同家銀行另開支票帳戶，用以支付房款分期款，已開18張支票給建設公司，預計去年9月開始分期付款，結果帳戶因變成人頭帳戶才遭凍結，導致無法申辦貸款，後來只能與建設公司解約，先前支付的定金27萬元慘遭沒收。