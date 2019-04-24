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「背後靈」盯學妹 男大生退學處分

2019-04-24 00:19聯合報 記者賴佩璇／台北報導

台北高等行政法院支持校方退學的處分。 圖／聯合報系資料照片
台北高等行政法院支持校方退學的處分。 圖／聯合報系資料照片
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某國立大學李姓男學生長期以尾隨、盯梢、守候等方式跟蹤學妹，校方獲報調查後要求李必須與學妹保持距離，但他多次違反規定，在畢業前夕遭退學。李打行政訴訟希望撤銷退學處分，但台北高等行政法院認定程序合法、退學處分符合正當性，判校方勝訴，可上訴。

李因修通識課認識同系學妹後，多次在校園內跟蹤；女方恐懼不安，前年五月底向性平會申訴。性平會雖認定不構成性騷擾，但屬高風險行為。

二○一七年十月，校方兩度邀當事人、雙方家長及諮商中心等人召開專案會議，決議李應與學妹保持安全範圍，若逾越的話，第一次依學生獎懲規定記小過一次、第二次定期察看、第三次則退學。

不料，李仍持續跟蹤女方，被記一次小過、定期察看後仍未改善，前年十二月間，學校召開獎懲會決議予以退學。

李因修課學分即將達畢業門檻，不服學校處分而打行政訴訟，主張校方訂定安全範圍相關規定侵害其行動自由，且僅在空閒時間探望學妹，輔導單位處理不當，他被視為罪犯對待，明顯不公。

校方指出，李長期密集跟蹤女方屢勸不聽，造成女學生身心極大傷害，無法獨自自由在校園學習，生活必須由同儕陪伴，甚至產生輕生念頭，有必要隔離。李雖有行動自由，但他行為妨害女方受教權，並有觸犯社維法、刑法強制罪之虞。

法院認為，李雖有行動自由，但以不違法侵害他人權益為前提。跟蹤行為已造成女方困擾，學校為保護學生權益，聽取各方意見後擬定安全範圍，是維護學生就學權益及安全措施，並無違法。

李在校園內上課、活動，難免出現在距離女方五百公尺內，但他還有尾隨、盯梢、守候或其他行為，非僅因出現在五百公尺內就違規，認定學校退學處分符合目的正當性及手段必要性，未違反比例原則。

性騷擾

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