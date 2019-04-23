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罵警奴才不起訴 法官認公然侮辱 想緩刑先登報道歉

2019-04-23 20:28聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

郭姓男子去年11月罵警察是「奴才」，檢察官認為無妨害公務，以不起訴處分。北投分局派出所潘姓、林姓員警不服，士林地方法院提出妨害名譽自訴，法官認為郭欠缺尊重他人的法治觀念，依公然侮辱罪判處拘役15日，可易科罰金1萬5000元，附條件緩刑2年，1個月內在四大報擇一刊登道歉聲明，並支付公庫1萬元。

郭在去年11月27日與北投水都飯店人員發生爭執，派出所警員獲報到場，郭再與警方起口角，稱「我是主子，你是奴才」、「一個奴才這樣跟主子講話」等語。警方依妨害公務罪嫌將郭帶回偵辦，檢察官則認為不能用妨害公務罪相繩，以不起訴處分。

潘、林員警向法院提出自訴，法官當庭勘驗側錄影像認為，郭起初不滿潘員的態度，利用潘警員身分借題發揮，藉公民公僕、主人奴才對比，刻意抬高自身地位，相對貶低潘的社會評價。

法官指出，「奴才」一詞具有庸才、鄙賤等貶抑之意，且郭在審理時自承，「我會去汙辱所有基層員警嗎？不會，我汙辱的就是潘這個不受教的員警，還有林，因為他們自己的EQ太差」，因此認為犯下公然侮辱罪。

判決書指出，郭在水都飯店，未正面回應配戴秘錄器警員的詢問，反而無端指一旁的潘員「長得兇神惡煞」，橫生枝節，潘員質疑郭的態度後，郭方用「公僕、奴才」等語「反唇相譏」，導致林員插話斥責，緊接著衍生郭指責林員「靠夭」，情節推衍發生，環環相扣，郭顯然刻意，非一時情急或失言。

法官認為，奴才時至今日，可解釋為對方失去自我人格，如附屬於主人之僕奴，靠夭則可解釋為斥責對方無理取鬧的貶損用語。郭男根本欠缺尊重他人的法治觀念，導致其違法性認知薄弱，依公然侮辱判處拘役15日，可易科罰金1萬5000元。

法官指出，為了避免郭以為甘願受罰就可以恣意謾罵甚至侮辱旁人的錯誤認知，諭知緩刑2年，附加條件要在聯合報、中國時報、自由時報、蘋果日報四報中，擇一在全國版頭版版頭下方刊登道歉聲明，向潘、林致歉，並支付國庫1萬元。

郭姓男子犯公然侮辱遭判拘役15日，可易科罰金1萬5000元。圖／本報資料照片。
郭姓男子犯公然侮辱遭判拘役15日，可易科罰金1萬5000元。圖／本報資料照片。
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公然侮辱妨害公務北投

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