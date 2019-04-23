法官評鑑重組 檢察官協會：新委員是某特定團體嗎？

立法院司法及法制委員會明天審查法官法修正案，檢察官協會今天聲明指出，草案將法官評鑑委員資格由原本的「社會公正人士」修正為「長期參與司法改革、人權、公益或弱勢議題之非法律學者及社會團體代表六人」，但，什麼團體符合？有界定問題，籲請立法院審議時，審慎其事，確保審判獨立及維護司法公正性。

檢協會聲明全文如下：

一、擴大外部參與，並不以限定「社會公正人士」資格及設專任委員為必要：

擴大外界參與監督司法，以提高民眾對於法官評鑑委員會之信賴，固為值得肯定之方向，惟依司法院所提出之法官法第33條修正草案，已將現制法官評鑑委員會「由法官三人、檢察官一人、律師三人、學者及社會公正人士四人組成」修正為「由法官三人、檢察官一人、律師三人、學者及社會公正人士六人組成；評鑑委員任期二年，得連任一次」；

則無論是依現行規定，或司法院提案之修法內容，法官評鑑委員會中之非法官、檢察官人數比例均係過半數以上，應無擔心法官評鑑委員會無法超然執行職務之疑慮。若驟然將「社會公正人士」修正為「長期參與司法改革、人權、公益或弱勢議題之非法律學者及社會團體代表六人」，則所謂「長期」係指多長之時間？何等團體符合「參與司法改革、人權、公益或弱勢議題」？不惟有界定之問題，亦有引人發想係指某些特定團體之疑慮，更與現行法制中規範委員會組成之立法體例均不相同，實有再酌之必要。

況且，文官體制中最高職等為簡任十四職等，若於法官評鑑委員會增設比照簡任十三職等之專任委員，在人事精簡化原則下，如何適切向外界說明其必要性及實益性為何？

二、建立公平之評鑑制度，避免淪為干擾個案偵查、扼殺公平審判之隱形殺手：

司法是社會正義的最後一道防線，法官與檢察官肩負捍衛正義防線、保障人權之責任，對於不適任之司法官應有汰除機制，以促進司法公正及人民對於司法之信任。惟評鑑制度應建立在公平、客觀、中立之基礎上，並以摒除偏見或意識形態為前提，若全面開放案件當事人得聲請評鑑，且將適用法律見解納入評鑑事由範疇，則不無使法律見解無法與時俱進，更將使法官、檢察官於處理個案過程中隨時面臨遭請求評鑑之風險（例如：遭到非理性之當事人或不滿偵審結果ㄧ方當事人請求評鑑），

此當非評鑑制度之本旨。又案件量大增情形下，法官評鑑委員會勢必將虛耗相當心力在濫訴案件，而影響案件處理之品質及時程，亦有礙於評鑑功能之發揮。

三、司法制度之良窳攸關司法改革之成敗，本會籲請立法院在審議法官法修正草案時，審慎其事，確保審判獨立及維護司法公正性。