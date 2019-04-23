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男子偷倒廢棄物環保局花百萬清理 曳引車被拍賣償還

2019-04-23 19:02聯合報 記者林敬家╱即時報導

鍾姓男子因違法傾倒廢棄物，去年被彰化地院判有期徒刑3年6個月，還宣告將他的曳引車、拖車，及犯罪所得5萬8000元全都沒收，彰化縣環保局為清理他留下的殘局花費126萬元，但鍾男遲未清償處理費，彰化地檢署囑託彰化分署拍賣沒收車輛，好讓所賣得的金額優先清償縣府為鍾男處理廢棄物的費用，本月26日將公開拍賣。

彰化地檢署指揮偵辦該案，依違反事業廢棄物清理法等罪起訴鍾姓男子，目前已入監服刑。法院判決書指出，鍾男2017年起駕駛曳引車多次濫倒爐渣、塑膠混合物等廢棄物，分別在芬園鄉貓羅溪堤防、彰化139縣道，芬園中興路998巷內山坡棄置廢棄物總計數量約20公噸，獲得非法所得共5萬8000元。

彰化縣環保局事後為清理鍾男2017年間違法傾倒彰化縣芬園鄉中興路998巷道路坡坎等處約20噸廢棄物，花費126萬元清除費用，但鍾男去年4月逾期未履行負擔清理費，彰化地檢署為了貫徹守護家園保護環境目的，今年3月間囑託彰化分署拍賣沒收車輛，讓所賣得的金額優先清償費用。

行政執行署彰化分署將於本月26日上午10時30分在彰化地檢署贓物庫，拍賣該輛遭沒收的拖車頭含曳引車，車頭廠牌：VOLVO，2013年10月出廠，12777cc.車號LAJ-166），彰化分署指出，拍賣車輛狀況佳，沒有欠任何違規罰鍰，鍾男指出車輛當初以約500萬元購入，有意購買的民眾可先洽行政執行署彰化分署聯絡。

鍾姓男子曳引車被沒收拍賣。圖／行政執行署彰化分署提供
鍾姓男子曳引車被沒收拍賣。圖／行政執行署彰化分署提供
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鍾姓男子曳引車被沒收拍賣。圖／行政執行署彰化分署提供
鍾姓男子曳引車被沒收拍賣。圖／行政執行署彰化分署提供
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鍾姓男子涉嫌將50個裝滿有毒事業廢棄物的鐵桶，偷倒在芬園鄉10多公尺深的山谷。報...
鍾姓男子涉嫌將50個裝滿有毒事業廢棄物的鐵桶，偷倒在芬園鄉10多公尺深的山谷。報系資料照片
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廢棄物

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