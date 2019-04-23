男子偷倒廢棄物環保局花百萬清理 曳引車被拍賣償還

2019-04-23 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



鍾姓男子因違法傾倒廢棄物，去年被彰化地院判有期徒刑3年6個月，還宣告將他的曳引車、拖車，及犯罪所得5萬8000元全都沒收，彰化縣環保局為清理他留下的殘局花費126萬元，但鍾男遲未清償處理費，彰化地檢署囑託彰化分署拍賣沒收車輛，好讓所賣得的金額優先清償縣府為鍾男處理廢棄物的費用，本月26日將公開拍賣。

彰化地檢署指揮偵辦該案，依違反事業廢棄物清理法等罪起訴鍾姓男子，目前已入監服刑。法院判決書指出，鍾男2017年起駕駛曳引車多次濫倒爐渣、塑膠混合物等廢棄物，分別在芬園鄉貓羅溪堤防、彰化139縣道，芬園中興路998巷內山坡棄置廢棄物總計數量約20公噸，獲得非法所得共5萬8000元。

彰化縣環保局事後為清理鍾男2017年間違法傾倒彰化縣芬園鄉中興路998巷道路坡坎等處約20噸廢棄物，花費126萬元清除費用，但鍾男去年4月逾期未履行負擔清理費，彰化地檢署為了貫徹守護家園保護環境目的，今年3月間囑託彰化分署拍賣沒收車輛，讓所賣得的金額優先清償費用。