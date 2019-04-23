賣病死豬肉羹欠稅上千萬遭管收 家屬一周籌到錢繳清

2019-04-23 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



台北市溫姓男子14年前被查獲販賣病死豬肉羹大賺黑心錢，4年間營收上億，欠下國庫上千萬元稅金，溫男不但不繳甚至疑似脫產，直到本月中被法務部行政執行署管收，溫男的家人才知「代誌大條」，急籌錢要「救人」，1個禮拜內就湊出1200多萬元，上午一次繳清。

溫姓男子（61歲）1998年至2002年之間在台北市環南市場擺攤販賣自製的肉羹、火鍋料，短短4年之間營收就高達1億6千萬元，卻因為使用雲林的病死豬事情曝光，還被查出涉嫌逃漏稅，金額達2030萬元。

雖然溫男繳了800多萬，但剩餘的1259萬欠稅便未再繳，還出脫手中的不動產及有價證券，疑似脫產，甚至7度遷移戶籍躲避追稅，遭行政執行署認定有隱匿資產、逃亡之虞，向法院聲請管收獲准，本月15日將他進行管收。

溫男一度還耍賴不願繳稅，更以名下沒有財產為由，要求行政執行官去找他兒子處理；溫男的兒子18日現身行政執行署新北分署時，開著高檔名車前來協商繳稅事宜，卻表示沒有足夠現金，要求分期付款，又不願以名下不動產作為擔保，執行署只好繼續對溫男進行管收。

溫男家屬今天上午出現在國稅局，當場以銀行轉帳繳清1千2百60萬元的欠稅，不到1星期就籌到如此多現金，顯見溫家財力雄厚。但溫姓男子的家屬僅低調表示，錢是向親戚週轉而來，之後會再分期向親戚還款。