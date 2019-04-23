法官法修法 女法官協會：恐創造超級太上審

2019-04-23 18:57 中央社 台北23日電



立法院司法及法制委員會明天將審查「法官法部分條文修正草案」，女法官協會今天表示，草案將事實及法律間的涵攝錯誤納入評鑑事由，恐創造一個有權無責的超級「太上審」。

女法官協會發表「籲請立法院審慎修法，勿恣意侵踏審判核心事項」聲明，指出法官法修正草案擴大非法律人參與法官評鑑，甚至可能讓案件當事人在審理中直接請求評鑑，將可能造成影響司法審判獨立的嚴重後果。

現行法官法規定，法官評鑑委員會由法官3人、檢察官1人、律師3人、學者及社會公正人士4人，共11人組成。立委提出修正版本則為法官1人、律師2人、檢察官1人、法律學者1人及長期參與司法改革、人權、公益或弱勢議題的非法律學者及社會團體代表6人。

女法官協會認為，「長期參與司法改革、人權、公益或弱勢議題之非法律學者及社會團體代表6人」定義不明，可以想見未來透過特定團體遊說，勢必以多數優勢主導法官評鑑機制，而嚴重影響司法的公正性。

針對修正草案規定「法官適用法律之見解有違誤者，不得付個案評鑑。但事實及法律間之涵攝錯誤，不在此限。」女法官協會認為，草案規定就是直接把判決書拿去作為評鑑標的，無疑在現行訴訟制度的救濟程序之上，創造一個有權無責的超級「太上審」，容任以評鑑為手段，影響審判結果。

聲明還指出，若草案開放審理案件中的當事人，可以在程序繫屬中直接請求評鑑，等於是開啟以個人主觀好惡評價承審裁判的大門，嚴重危害審判獨立，也扭曲訴訟制度兩造對抗、法院立於中立第三者的本質。

聲明最後提到，法官法修正草案版本，是否能達成「期待行使職權能採取更開放角度、取信於民」的目的，還籲請立法院審慎考量。