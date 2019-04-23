最貴停車場得標112億元 「天價」未來會這樣分配！

2019-04-23 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



有「全台最貴停車場」之稱的D3土地，因幸福人壽掏空資產案被法院查封，一、二拍均流標，台北地方法院今天以102億餘元為底價進行三拍，最後由元利建設、董事長林敏雄共同以112億餘元，打敗龍巖集團得標，換算每坪金額約726萬元。

台北地院指出，土地目前租賃給其餘業者作為停車場，租賃期間至明年，依法拍定後不點交，後續交由得標者和業者協商。土地拍定後，得標金額首先要扣除土地增值稅等稅款，第二順位再給新光銀行等抵押權人，最高限額抵押權為84億元，目前估算約50至60億元，但實際金額仍得細算雙方間的債權額。

法院表示，扣除稅金、抵押權人應得款項後，第三順位為刑事扣押，金額會寄託於法院提存所，待刑事判決確定犯罪所得後予以扣除，目前確切不法所得尚未確定，但初估為60餘億元，最後前3項扣除完若有剩餘金額才會撥給地主。