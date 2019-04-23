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長期跟蹤學妹 男大生遭退學興訟敗訴

2019-04-23 17:32中央社 台北23日電

就讀大四的李姓男大生因喜歡同系學妹，長期尾隨跟蹤女方。校方找當事人及家長等開會決議應保持安全範圍，但李男仍違反而遭到退學。李男不服退學處分興訟，法院今天判他敗訴。

台北高等行政法院今天公布的判決書指出，李男為電機工程學系4年級學生，因在通識課程認識董姓學妹；因李男持續以尾隨、盯梢、守候或其他類似方式，在校園內跟蹤女方，使女方恐懼不安並於民國106年5月底向校方的性別平等教育委員會提出申訴。

校方雖決議認定不構成性騷擾，但已屬高風險行為，後來邀約男女當事人及雙方家長、教師、教官及諮商中心主任等人，專案輔導會議，決議李男應與女方保持安全範圍，若逾越安全範圍，第1次違反將依學生獎懲規定，記小過1次；第2次違反論以定期察看；第3次違反將退學處理。

但李男仍持續跟蹤女方，陸續被記小過1次、定期察看的處分，後來仍未改善，校方於106年12月底召開獎懲會，決議將李男退學處分。

李男不服提起行政訴訟並主張都是在空閒時間去探望女方，並非罪犯，他的大學畢業學分剩少部分取得，即將畢業，校方退學處分過於嚴苛。

法院調查，社會上糾纏他人的新聞，時有所聞，李男承認因喜歡女方、想要看見女方，才會想要接近，屬於糾纏行為，已嚴重侵害女方的身心安全、行動自由、私密隱私，李男主張只是合理化自己的行為態樣。

法院審酌，校方基於女方的受教權及人身安全自由受到李男侵擾，李男在接受長期間輔導仍未有成效，所提休學建議也未獲採納，為維護校園安寧、正常教學及保障女方自由安全，於106年12月底的學生獎懲會討論，經決議將李男退學，當時出席委員16人已達法定人數，有15票同意，本件退學處分符合目的正當性及手段必要性，並無違誤，判李男敗訴，還可上訴。

教官性騷擾

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