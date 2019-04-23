神明聲音叫他「懲奸除惡」？ 怒砍鄰居竟患這病

2019-04-23 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄永安區莊姓男子曾為魚塭與鄰居糾紛，前年2月早上他涉嫌持刀翻入許姓男子的庭院砸車，再騎車上路，見另名八旬林姓老翁正巡視魚塭，竟猛追砍險害林翁喪命。莊審理時認罪，辯稱腦中有神明的聲音說「要順天理、懲奸除惡」，合議庭認定他有短期精神病性疾患，依殺人未遂罪判5年定讞，橋頭地院另判民事應賠117萬多元，可上訴。

判決指出，50歲莊姓男子曾與鄰居許姓男子、林姓老翁為了魚塭發生糾紛，2017年2月24日上午7點多，他持刀翻牆進許家的庭院，持刀砸車，許聽到聲響出來察看，他還嗆聲「對我不好的人都要殺」作勢攻擊，隨即離去。

莊姓男子繼續騎車經過永安區保安路一巷附近，看見林姓老翁正巡視魚塭，朝頭、手部猛揮砍，剛好有車輛經過又迴轉，他才停手趕緊逃跑；但造成林翁頭部外傷、顱內出血、顱骨骨折、左手撕裂傷併肌腱神經斷裂、外傷性右額葉蛛網膜出血等傷，即時送醫才保命。

警方後來循線到莊的家中逮人，他一度手握凶刀，遭噴辣椒水制伏；他雖承認犯行，合議庭發現他透露案發時「不想這樣做，但我控制不了」，經醫院鑑定，他個性孤立，日久壓抑負面情緒，還自稱案發前晚腦中出現神明的聲音說「要順天理、懲奸除惡」，認定他患短期精神病性疾患。

一審認定莊姓男子犯案時辨識行為違法的能力下降，但還知道要逃跑，非達到完全無法辨識，依恐嚇危害安全罪判3月、殺人未遂罪判4年徒刑，刑期執行完要監護3年；上訴後，高雄高分院認為刑期過輕，殺人未遂改判5年，經最高法院駁回全案確定。