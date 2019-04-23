抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



丁姓男子違停被開單，不滿警察取締女生態度比較好，跑去派出所嗆員警「怎麼看到女生那個，下面就硬起來了」被法辦；丁辯，他是指腳的傷口硬起來，台北地院認為，丁是指員警對女性有性聯想，今天依侮辱公務員罪判丁拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

2018年10月3日下午，丁前往台北市警文山第二分局興隆派出所，當場以輕蔑語氣向黎姓員警辱稱「怎麼看到女生那個，下面就硬起來了」，丁當場被捕，檢察官起訴他。

丁否認侮辱公務員，表示是向派出所所長、副所長陳情黎姓員警如何處理違規停車的女生，屬可受公評的事，卻被警方違法逮捕。

黎姓員警說，丁一直指涉他與女性有不尋常關係，「影響同事對我的印象」；另名劉姓員警證稱，「我覺得丁在講黎」。

法官勘驗監視器發現，丁手指著黎向其他員警表示「他早上來處理我的案子跟女生貼很近耶」、「兩個人在那邊他故意要跟女生貼很近啊，幫她講話啊」、「110 有反應過來嘛對不對？跟女生貼那個近在講悄悄話」、「怎麼看到女生那個，下面就硬起來了」，認為丁是指黎看見女性產生陰莖充血腫脹等生理反應。

法官認為，丁指黎姓員警對女性有性方面聯想，有如動物一般具有獸性、進而發生生理反應，隱含物化女性、對女性有所歧視的意思，有輕侮、鄙視的意味，會使一般人有不堪、難受的感受，屬於侮辱性言語。