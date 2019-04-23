賣屋反悔致買賣破局 法官判賣家得支付仲介報酬

2019-04-23 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



基隆市江姓女子委託房仲賣房，雙方喊定底價650萬元，房仲隨即帶看待出售物件，一個月內就覓得吳姓買主，沒想到買賣簽約前夕，江姓女子突然不願承認底價、反悔出售，表明想「實領」650萬元，隨後避不見面，以致買賣破局。房屋仲介公司提告請求江女應支付26萬元仲介報酬費；基隆地方法院指出，由於買賣未成，江女僅需支付19萬餘元仲介費，並負擔7成5訴訟費用即可。

房仲陳稱，江女去年7月20日簽立委託銷售契約書，原本開價688萬元出售，但房仲指出該區公道價格落在每坪14萬元，建議江女將售價降至635萬元，但江女明白表示，「底價就是650萬元」，於是江女與房仲簽立變更總價合意書，談妥底價由688萬元更改為650萬元，隨後，吳姓買家也表明買屋意願，同意出價650萬元買房。

房仲成交物件後，還傳訊息告知江女已成功以650萬元出售房地，當時江女還回覆「OK」，甚至連傳「我也恭喜你努力的達成」、「就是讚」貼圖，吳姓買家才去年8月12日簽約買房，沒想到之後江女臨時變卦反悔，直稱「我說688萬就是688萬」，還帶前夫登門理論，表明「這底價我後悔了」，喊價要688萬元才願意出售，甚至還一路喊高底價。

江女前夫反覆說道「我不要賣了」，江女坦承曾告知房仲願以650萬元出售，「但我要實拿650萬元」，江女事後跟著反悔以致買賣破局。

房仲主張，買賣雙方價金談攏，卻因賣方反悔不賣，可視為房仲已完成仲介義務，並歸因賣方事由導致無法繼續履行契約，要求江女支付成交價額4%的服務費，也就是26萬元。