酒駕男沒錢繳罰鍰 見房地遭查封馬上繳清

2019-04-23 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



法務部行政執行署台中分署對台中地區酒（毒）駕罰鍰義務人展開大執法，執行官昨前往梧棲區要查封欠9萬酒駕罰鍰林男的房地，林懇求從寬處理，執行官告知能辦理分期，但仍必須先查封房地，林見執行官張貼封條，馬上從口袋拿出9萬元繳清罰鍰。

執行官昨天前往梧棲區查封56歲林姓男子所有房地，林男因105年11月間酒駕被查獲課處罰鍰9萬元，經催繳仍不予理會，台中分署執行官到場表明立場要張貼封條。 林男見狀表示其經濟不佳將向銀行貸款，如房地被查封就泡湯了，希望執行官能體恤其工作收入有限從寬處理，執行人員表明如經濟困難得依法辦理分期，惟仍應先查封房地，並開始動作，林男見所請無法如願，隨即於口袋掏出9萬元全數繳清。

家住龍井區37歲劉姓男子、以及家住西區56歲陳姓男子，酒駕下場就很慘了，除了有數次酒駕罰鍰未繳，也因為過去每日有喝酒及吃檳榔之習慣，經年累月後雙雙罹患口腔癌。 尤其是劉男因酒駕入監服刑時，口腔潰爛無法癒合送醫檢查始發現罹患口腔癌，不僅龐大的醫藥費無力負擔，無法工作還須家人隨侍在旁，導致全家生活陷入困境，真正應驗了「酒駕開車，害人害己」。