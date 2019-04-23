一刀刺死前妻新歡 醋男犯殺人罪判15年

2019-04-23 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市無業男子鄒正峯去年4月底剛與何姓前妻離婚，5月27日尾隨她回娘家，看到前妻新交的陳姓男友與前岳父母在客廳說笑，醋勁大發，掏出身上折疊刀揮向情敵，一刀刺中陳左胸，傷及心臟，送醫不治，鄒辯稱，對方要搶他的刀子，兩人扭打的過程中，不小心刺到對方。台南地院合議庭認鄒犯殺人罪，處15年徒刑，可上訴。

合議庭指出，鄒行凶前未先了解陳出現在案發現場的原委，即衝動犯下暴行。又鄒採取一刀斃命的殺人手段，過程迅速到陳來不及反應、抵抗，顯現甚堅的直接殺人犯意。鄒犯後否認犯行，且將陳死亡結果最重要的原因歸責於陳，所辯核與客觀事證嚴重相違，對於陳家屬而言，無疑是再度的打擊。

同時，鄒迄未能取得死者家屬的寬恕，因無共識而無法賠償死者家屬所受損害，告訴代理人表達對犯行的具體刑度請求，檢察官也主張應從重量刑。

檢警調查，45歲鄒正峯目前沒有工作，與擔任作業員的39歲何姓前妻結婚多年，未生育子女；何女結識同事陳姓男子，兩人互生情愫，鄒發現後怒不可遏，激烈爭吵後在去年4月離婚，但仍同住一處。5月27日上午10時，何女以「回娘家處理事情」為由出門，鄒想起日前曾聽到何女與陳相約見面，心生疑慮，帶著折疊刀騎機車尾隨何女回到娘家。