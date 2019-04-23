關懷援助家庭 高雄女監發惜食券 一同送愛到家庭

2019-04-23 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高雄女子監獄為援助關懷收容人弱勢家庭，今年4月起，發起援助家庭｢關懷惜食劵｣送愛計畫，預計每季發放一次惜食券，由收容人寄回給具備低收入戶資格家屬，家屬來接見時，可直接憑卷向女監作業科領取當天手工製作技能訓練產品一份，估計受惠家戶約100戶。高雄女監培訓收容人多元技訓課程，家屬可以領到多款麵包、餅乾、蛋糕等烘焙食品。

高雄女子監獄典獄長林錦清說，高雄女子監獄培養收容人一技之長，協助順利復歸社會，每年舉辦各類短期技能訓練課程，其中烘焙班就是熱門課程之一。

林錦清說，加強對高關懷需求收容人家庭的援助，讓收容人感受到支持力量，有意願到監獄關心收容人，舉辦送愛計畫，從中提高收容人與家屬間關係連結。

林錦清說，女監希望多元運用收容人技能訓練成果，收容人也有機會回饋社會，參與幫助弱勢家庭，讓參加訓練課程收容人體會施比受更有福的快樂。

參加烘焙班訓練的學員小蘭，當初因女兒罹患腦癌須開刀治療、復健，導致經濟陷入困頓，一時觀念錯誤鋌而走險犯案入監，小蘭參加技能訓練之餘，加入援助家庭「關懷惜食劵」送愛計畫，一起幫助弱勢家庭，小蘭說，「服刑還可以做公益，真的是很棒的一件事！」