鄰台北101土地 林敏雄112億元三拍拍下

2019-04-23 13:00 中央社 台北23日電



台北101大樓前的D3土地因幸福人壽掏空案被扣押，台北地院今天3拍，底價102億元，由全聯董事長林敏雄及元利建設以112億5888萬8889元標下。北院訂於下午開記者會說明。

鏡週刊之前報導，號稱全台最貴停車場、緊鄰台北101大樓的D3土地，巿價高達新台幣160億元的土地無人敢投標，台北地檢署及台灣高等法院因偵辦、審理幸福人壽掏空案而扣押這塊土地，因為前董事長鄧文聰整合土地後，賣給富創建設，土地被懷疑是贓物而扣押；台北地院法拍流標二次，龍巖集團總裁李世聰積極想標下3拍。

台北地方法院表示，本件法拍（5筆土地）起於抵押債權人新光銀行聲請強制執行，經查封及鑑價程序，去年2月23日進行首拍，公告無註記禁止處分，底價為160億元，但無人投標。

第二次拍賣，因原地主富創建設聲請承辦事務官迴避以及拍賣公告提到北檢及高院扣押還註記「全部」禁止處分等違誤而停拍，北院經詢問北檢及高院確認扣押範圍僅為66億元（不法所得）後，重新進行二拍程序，依法減價20%，訂於今年1月25日二拍，底價為128億元，但仍無人投標。

北院原訂3拍日期，底價經酌減20%為102億元，但因原地主富創建設提出異議等原因，停拍二次，今天上午才進行3拍，得標者可向執行扣押的北檢、高院提出申請就可處分土地。

今天3拍結果由林敏雄以個人名義加上法人的元利建設一同投標，以112億5888萬8889元標下。

刑事部分，鄧文聰被控掏空幸福人壽，二審遭判刑26年，經上訴，他向渣打銀行質押借款部分，依保險法背信罪判刑10年定讞，他與前董事長黃正一向EFG銀行質押借款部分，則在高院更審中。