112億買「最貴停車場」 元利建設：尚未決定土地規劃

2019-04-23 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



位於台北市信義計畫區、台北101對面的D3土地，有「全台最貴停車場」之稱，因前幸福人壽董事長鄧文聰掏空公司資產，被法院查封法拍，一、二拍均流標，台北地方法院今天進行第三拍，底價為102億餘元，由元利建設、全聯實業董事長林敏雄以112億5888萬8889元得標，換算每坪金額約725萬元。

元利建設副總經理吳麗謹表示，土地對於建設公司而言就是「原料」，而台北市精華地區的土地本來就很少，元利建設在信義計畫區本來就沒有佈局，剛好有機會就參與投標，同時也做資產配置，但因之前不確定會得標，所以尚未決定土地未來會做什麼規劃，公司團隊會再研擬。

她說，公司在第一拍時就有在關注D3土地，但認爲之前底價比較貴才沒有投標，而這次公司依投資報酬率、資產配置管理等整體考量，認為這次拍定價格還算合理，且投標金額也是老闆決定的。

吳麗謹說，公司不擔心禁止處分會有影響，因為相信信賴保護原則，且拍賣公告也寫得非常清楚，相信一定可以塗銷，公司團隊和律師也有商量過，沒有問題。

D3土地位於信義路五段、台北101大樓正對面，面積共1550多坪，因土地目前租給其他業者做為停車場使用，每月租金45萬元，租賃期間至明年，故依法拍定後不點交。